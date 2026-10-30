Implementan sentido único de circulación en calle Jorge Luis Borges

A partir de este viernes 30 de octubre, la calle Jorge Luis Borges modificará su esquema de circulación y pasará a tener sentido único en dirección de sur a norte, en el sector del barrio Mutual comprendido entre avenida Santa Fe y calle Pellegrini.



La medida quedó establecida mediante la Ordenanza Municipal N.º 4915/2026 y responde a un pedido de vecinos del sector, con el objetivo de reorganizar el tránsito y mejorar las condiciones de seguridad vial.



La implementación del nuevo sentido de circulación estará acompañada por la correspondiente adecuación de la señalización, para advertir a los conductores sobre el cambio y facilitar la adaptación a la nueva disposición.



Ante esta modificación, se recomienda a quienes circulen por la zona prestar atención a los carteles indicadores, respetar las normas de tránsito y conducir con precaución.



El cambio busca ordenar el flujo vehicular en ese tramo y reducir posibles situaciones de riesgo para conductores y peatones.



