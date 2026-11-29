Tierra del Fuego comienza a transitar el camino hacia las elecciones provinciales de 2027, en un escenario que tendrá como protagonistas a cerca de 150 mil ciudadanos habilitados para votar y una oferta política que podría ampliarse considerablemente.

Una de las principales definiciones electorales pasa por el sistema de votación. Pese a las alternativas que se analizaron para incorporar tecnología, los fueguinos volverán a utilizar las tradicionales boletas de papel, separadas por categorías y colores.

La jueza electoral provincial, Mariel Zanini, confirmó que no se avanzará con la implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE), una modalidad que había sido evaluada por la Justicia Electoral como alternativa para agilizar el escrutinio, reducir los costos de impresión y disminuir el impacto ambiental.

Sin embargo, la falta de una legislación que habilite el cambio impidió avanzar con esa propuesta. Para modificar el mecanismo vigente se necesita una normativa específica, por lo que los próximos comicios se desarrollarán bajo el sistema tradicional.

En cuanto al padrón, las estimaciones actuales indican que alrededor de 150.000 fueguinos estarán en condiciones de participar de la elección. El registro definitivo deberá quedar cerrado 120 días antes de la fecha de votación.

Otro aspecto señalado por la magistrada fue la situación de Río Grande, donde la cantidad de electores prácticamente no registró modificaciones en comparación con registros anteriores. Este comportamiento reflejaría una desaceleración en el crecimiento del padrón de la ciudad.

El escenario político también muestra un importante movimiento de cara a 2027. Actualmente, Tierra del Fuego cuenta con 36 partidos políticos reconocidos, mientras que otras 14 agrupaciones, tanto provinciales como municipales, iniciaron gestiones para obtener su reconocimiento definitivo.

Algunos espacios todavía deben completar los requisitos administrativos y presentar documentación, mientras que otros trabajan para reunir las adhesiones necesarias, equivalentes al cuatro por mil del padrón electoral.

De esta manera, si todas las agrupaciones logran cumplir con las exigencias legales, la provincia podría acercarse a un escenario de hasta 50 fuerzas políticas en competencia, lo que anticipa una oferta electoral numerosa.

Respecto del calendario, las elecciones provinciales se proyectan para el período comprendido entre mayo y junio de 2027, aunque la fecha deberá ser definida y oficializada mediante la correspondiente convocatoria.

Con estas definiciones, Tierra del Fuego comienza a preparar un nuevo proceso electoral que combinará un sistema de votación tradicional con un escenario político en expansión y una disputa que empezará a tomar mayor intensidad durante los próximos meses.