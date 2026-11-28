A poco más de un año del próximo turno electoral, los movimientos políticos comienzan a intensificarse en Tierra del Fuego. Provincia Grande busca ampliar su espacio de construcción y mantiene contactos con distintos sectores con la mirada puesta en las elecciones de 2027.



Así lo confirmó Gastón Díaz, secretario de Gobierno de Río Grande, quien en diálogo con Radio Provincia reconoció que existen conversaciones con referentes de Somos Fueguinos, el Movimiento Popular Fueguino (MPF) y sectores del peronismo.



El dirigente sostuvo que la posibilidad de avanzar en una alianza no está condicionada a una instancia electoral determinada y planteó que podrían existir entendimientos tanto antes de la primera vuelta como en un eventual balotaje.



«Yo la verdad que no descarto ningún tipo de frente. Ni en la primera vuelta, ni en la segunda», manifestó.



Uno de los puntos centrales de sus declaraciones fue el respaldo a Martín Pérez como figura política con capacidad para dar el salto al escenario provincial. Díaz consideró que el actual intendente de Río Grande reúne las condiciones necesarias para encabezar una propuesta electoral que dispute la Gobernación.



En paralelo, explicó que Provincia Grande ya trabaja en la elaboración de una agenda de gobierno y en la búsqueda de coincidencias con otros espacios. La intención es construir una propuesta que no se limite a Río Grande, sino que tenga representación en Ushuaia y Tolhuin.



El funcionario también buscó marcar una diferencia entre las conversaciones actuales y un reparto anticipado de candidaturas. Según señaló, la prioridad pasa por establecer objetivos comunes y definir qué proyecto político se pretende ofrecer a los fueguinos.



De esta manera, Provincia Grande comienza a delinear su estrategia para 2027 con dos objetivos: ampliar su estructura política mediante acuerdos con otros sectores y consolidar el liderazgo de Martín Pérez como posible candidato a gobernador.



Aunque todavía no existen definiciones electorales concretas, las declaraciones de Díaz dejan planteada la intención de construir un frente amplio que pueda disputar el poder provincial y las tres intendencias.



