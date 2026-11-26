La recuperación de la centolla en el Canal Beagle comenzó a dar pasos importantes a partir de un proyecto científico que busca revertir el deterioro de su población mediante la reproducción controlada y posterior liberación de ejemplares jóvenes en el ambiente natural.

La iniciativa es impulsada por especialistas del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), quienes trabajan en el desarrollo de técnicas que permitan producir juveniles en cantidades suficientes para contribuir a la recuperación de esta especie característica de las aguas fueguinas.

La preocupación por la disminución de la centolla no es reciente. Durante la década de 1970, la actividad pesquera en el Canal Beagle alcanzó sus mejores niveles, pero con el paso de los años se registró una caída sostenida en la cantidad de ejemplares. La situación llevó incluso a establecer restricciones de captura durante casi dos décadas en sectores cercanos a Ushuaia.

Sin embargo, el tiempo transcurrido no fue suficiente para conseguir una recuperación natural. Entre las principales dificultades aparecen el crecimiento lento de la especie, que alcanza la madurez reproductiva entre los cinco y siete años, y la elevada mortalidad durante sus primeras etapas de desarrollo.

Frente a este escenario, los investigadores avanzaron en un sistema de producción que contempla dos instancias. La primera se realiza en instalaciones terrestres, donde las larvas son criadas bajo condiciones controladas. Posteriormente, los ejemplares son trasladados a estructuras especiales instaladas en el mar para continuar su crecimiento antes de ser liberados.

Uno de los resultados más relevantes se obtuvo al evaluar distintos recipientes destinados al cultivo de larvas. Dos de los tres modelos experimentados alcanzaron niveles de supervivencia cercanos al 70%, hasta llegar a una etapa avanzada de su desarrollo larval.

Además, los ensayos demostraron que es posible mantener hasta 240 larvas por litro de agua sin afectar significativamente su supervivencia, un resultado que abre posibilidades para ampliar la producción.

De acuerdo con las estimaciones del equipo científico, un grupo inicial de apenas 40 hembras con huevos podría generar más de 100.000 ejemplares en una temporada anual de reproducción.

La segunda etapa se desarrolla en el ambiente marino, mediante contenedores suspendidos y protegidos con redes. Allí, los juveniles continúan su crecimiento y encuentran alimento en organismos que se desarrollan naturalmente dentro de estas estructuras, al mismo tiempo que permanecen resguardados de sus depredadores.

Una vez superado ese período de mayor vulnerabilidad, el plan contempla liberar los ejemplares en sectores de aguas poco profundas donde existen bosques de algas pardas, conocidos en la región como cachiyuyos. Estos espacios funcionan como refugios naturales y ofrecen condiciones favorables para su alimentación y desarrollo.

Los investigadores remarcaron que el objetivo no es reemplazar las medidas de regulación pesquera, sino complementarlas con una estrategia de recuperación sostenida que permita fortalecer la reproducción natural de la especie.

El proyecto también tiene una dimensión económica y social. La centolla representa uno de los productos más reconocidos de la gastronomía fueguina y constituye un recurso importante para los pescadores artesanales, además de tener un lugar destacado en la oferta turística de Tierra del Fuego.

La posibilidad de recuperar sus poblaciones permitiría, a mediano y largo plazo, mejorar las perspectivas de quienes dependen de esta actividad y favorecer el abastecimiento de un producto de alto valor comercial.

Los avances del trabajo fueron publicados en la revista científica Aquaculture International y representan un paso significativo en el desarrollo de herramientas de acuicultura aplicadas a la conservación de especies marinas.

La experiencia, que podría extenderse a otros sectores del Mar Argentino, busca demostrar que la investigación científica puede convertirse en una herramienta concreta para recuperar recursos naturales, proteger los ecosistemas y fortalecer las actividades productivas de la región austral.

Fuente de información: investigación publicada el 25 de noviembre de 2026

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