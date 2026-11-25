La situación del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que representantes de la CGT y distintos sindicatos mantuvieran un encuentro con el gobernador Gustavo Melella para analizar las consecuencias de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional y las alternativas para recuperar la administración provincial.

La reunión se desarrolló en Casa de Gobierno y tuvo como principal preocupación el futuro de los trabajadores portuarios, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de sus puestos laborales y las condiciones en las que se desarrolla actualmente la actividad.

Durante el encuentro, Melella expuso las gestiones que se llevan adelante para revertir la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya continuidad fue cuestionada por el mandatario, quien sostuvo que la medida carece de legitimidad y afecta la autonomía fueguina.

El Gobernador planteó que el conflicto no debe limitarse a una discusión sobre quién administra las instalaciones portuarias, sino que también involucra los intereses de la provincia y el sostenimiento de una actividad estratégica para la economía local.

Desde el movimiento sindical, en tanto, anticiparon que comenzarán a impulsar una agenda de reclamos más amplia y que buscarán que los distintos sectores políticos se pronuncien públicamente sobre lo que ocurre en el puerto.

Tomás Dawson, delegado adjunto de la CGT Ushuaia y secretario gremial del Sindicato Austral de Luz y Fuerza, señaló que la central obrera buscará interpelar a quienes respaldaron la intervención o acompañaron su continuidad. También remarcó que el Puerto de Ushuaia constituye un patrimonio de toda la comunidad y no solamente de quienes trabajan directamente en sus instalaciones.

Por su parte, Ramón Calderón, titular de la CGT y de UTHGRA Regional Ushuaia, confirmó que solicitarán explicaciones a representantes de La Libertad Avanza, tanto en el ámbito legislativo local como entre los senadores nacionales. El dirigente consideró necesario que los posicionamientos políticos frente al conflicto sean expuestos ante la sociedad fueguina.

La preocupación por las fuentes laborales también estuvo presente en las declaraciones de Manuel Ojeda, secretario general del SOEM e integrante de la conducción de la CGT. El dirigente advirtió que los trabajadores atraviesan un escenario de incertidumbre respecto de sus ingresos y reclamó medidas que permitan garantizar la continuidad de sus empleos.

En la misma línea, Diego Arcos, representante del Sindicato de Camioneros, destacó la importancia de la reunión para conocer en detalle las gestiones provinciales y adelantó que las organizaciones gremiales preparan un comunicado público para informar cuáles serán los próximos pasos.

El documento estará dirigido a la sociedad fueguina y buscará expresar la posición sindical frente a la continuidad de la intervención, además de convocar al acompañamiento de otros sectores.

De esta manera, la CGT y los gremios participantes anticiparon que profundizarán su participación en el conflicto portuario, con reclamos dirigidos tanto a las autoridades nacionales como a los representantes políticos de Tierra del Fuego. La defensa de la administración del puerto y la preservación de los puestos de trabajo quedaron planteadas como los principales ejes de la agenda sindical.