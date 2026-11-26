La problemática de los perros sueltos y asilvestrados vuelve a ocupar un lugar central en la agenda ambiental y productiva de Tierra del Fuego. En ese contexto, Tolhuin aparece como uno de los puntos donde se busca poner en marcha una estrategia de intervención para reducir la presencia de estos animales y evitar que continúen expandiéndose hacia sectores rurales y naturales de la provincia.



La propuesta contempla la articulación entre autoridades provinciales y representantes de la localidad, con el objetivo de establecer compromisos compartidos para abordar el crecimiento de la población canina. Entre las medidas bajo evaluación se encuentran el fortalecimiento de los servicios veterinarios y los controles sanitarios.



La iniciativa apunta a avanzar hacia el objetivo de alcanzar un escenario de “perros sueltos cero”, mediante políticas de prevención, control y tenencia responsable. El desafío también pasa por evitar que animales domésticos sin supervisión terminen formando grupos que se reproduzcan y sobrevivan de manera independiente.



La preocupación tiene respaldo en investigaciones científicas realizadas en Tierra del Fuego. Un trabajo desarrollado por especialistas del CADIC-CONICET, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la Wildlife Conservation Society analizó durante cinco años la presencia de perros asilvestrados en un establecimiento rural de la Isla Grande.



El relevamiento se llevó adelante entre octubre de 2018 y noviembre de 2023, mediante la instalación de 21 cámaras trampa distribuidas en un área de aproximadamente 10.000 hectáreas. Durante ese período se registraron más de 37.000 detecciones de distintas especies, entre ellas guanacos, zorros y perros.



Uno de los resultados más preocupantes fue el crecimiento del 226% en los registros de perros durante el período estudiado. Los investigadores identificaron 117 ejemplares diferentes, principalmente animales mestizos de tamaño mediano y grande.



El estudio también permitió documentar comportamientos que generan preocupación por su impacto sobre la biodiversidad. Las cámaras registraron persecuciones de perros a guanacos y ejemplares de esta especie con lesiones compatibles con mordeduras y daños en los tejidos.



La presencia de estos animales representa además una amenaza para la producción ganadera. Los perros pueden atacar al ganado, provocar pérdidas económicas y afectar el desarrollo de las actividades rurales.



Otro dato que dimensiona el problema surge de los antecedentes productivos: entre 1990 y 2012, la superficie ganadera afectada por perros asilvestrados pasó del 2,5% al 69,3%, lo que refleja la magnitud que alcanzó esta problemática en el territorio fueguino.



Frente a este escenario, los especialistas consideran necesario desarrollar políticas sostenidas que involucren a distintos sectores de la comunidad. La esterilización, la adopción, la educación y la responsabilidad de los propietarios aparecen como herramientas fundamentales para evitar que el problema continúe creciendo.



Tierra del Fuego cuenta con la Ley Provincial 1146, destinada al control de perros asilvestrados, aunque su reglamentación e implementación siguen siendo una deuda pendiente.



El trabajo que se proyecta en Tolhuin busca convertirse en un punto de partida para avanzar hacia una respuesta coordinada. La dimensión del problema exige continuidad, recursos y participación de productores, organismos públicos y organizaciones vinculadas a la conservación ambiental.



