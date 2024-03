Reducción del impuestazo municipal: “Nuestro compromiso es cuidar el bolsillo de los vecinos”

Este 24 de marzo, Día de la Memoria la Verdad y la Justicia, el Interbloque conformado por el MPF, Forja, UCR y PJ, han conformado la mayoría para llevar adelante varios proyectos, que acompañan a los vecinos de la ciudad, en medio del difícil contexto económico y financiero que nos atraviesa a todos.

Estos proyectos buscan evitar que el Municipio siga erosionando a las economías familiares de Río Grande, fundamentalmente a aquellos que han perdido el trabajo y que hoy no pueden afrontar los costos del impuestazo municipal y nacional, que empeorará su presente y futuro económico ante el fisco por un posible arrastre de deuda.

El MPF y el Interbloque trabajan representando a los vecinos, escuchando sus necesidades, las cuales están lejos de querer un impuestazo al bolsillo de los trabajadores.

A esta labor parlamentaria que puso su mirada en los vecinos, en los trabajadores, acompañó además el pedido de informe al Ejecutivo Municipal, para que fundamente las razones en las que se basó para establecer el aumento del Estacionamiento Medido, que pasó de costar 10 a 100 pesos, lo que representa un incremento del 900% en el valor de la tasa, de manera arbitraria y sin justificación.

Entre otras cosas trascendentales se solicitó que se cumpla la ordenanza que establece el Boleto Estudiantil y Docente Gratuito, ya que hoy tanto niños como docentes, deben abonar para poder trasladarse a las escuelas de nuestra ciudad. Otro golpe a las economías familiares.

Siendo un día tan importante para la memoria y la reflexión sobre las practicas violentas y agresivas, la presidente del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora afirmó que “democracia tiene que ver con el respeto a las minorías y a los acuerdos de las mayorías. Tiene que ver con la capacidad de diálogo y la construcción del consenso, con no jurar dándole la espalda al Concejo Deliberante el cual representa a los vecinos”

Y añadió “los concejales de la gestión anterior votaron por unanimidad un impuestazo contra las familias de Río Grande y hoy muchos de esos exconcejales son funcionarios municipales. Los impuestos fueron más del 400%”.

Zamora reiteró que “a mí no me van a encontrar del lado del ajuste a los trabajadores, como tampoco me van a encontrar del lado del ajuste al bolsillo de los vecinos, aunque armen operaciones mediáticas. Lamento que sea esta la forma de diálogo de las instituciones locales”.