Para la concejal González “a la gente no le causa gracia que se informe el destino de la provincia por whats app”

La concejal Verónica González (FORJA) se mostró preocupada por el retaceo de información por parte del actual gobierno provincial, en el marco de la transición con vistas a la nueva gestión que asumirá el 17 de diciembre.

Si bien reconoció que la gobernadora Rosana Bertone tiene poder de decisión hasta el último día de su mandato, sostuvo que “lo que se pretende es que desde una perspectiva de respeto, se restrinja de decisiones que comprometan de forma irreparable al próximo gobierno. Elaborar informes de cada ministerio, autorrestringirse de nombramientos masivos y retroactivos en la administración pública provincial, autorrestringirse en el presupuesto, más aún en un contexto nacional como en el que nos encontramos es algo que a esta altura ya debería pasar y no pasa”.

Dijo que aunque no forma parte de equipo de transición a nivel provincial, se definió como “una actora más en el contexto político de la provincia” y dentro de lo que es el ámbito municipal “estamos levantando el pie del acelerador porque viene otra gestión a hacerse cargo”.

“En este punto -agregó- hay algo que dimensionar a nivel provincial y es que se avanzó sobre un presupuesto reconducido, a diferencia del Municipio. Y es allí donde quienes tienen responsabilidad deben cooperar eficazmente. En esta transición no queremos rapidez, necesitamos eficacia y seriedad al presentar la documentación. El presupuesto reconducido estuvo en manos del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Economía y necesitamos esa información”.

González manifestó haber escuchado “hablar públicamente de estar dispuestos a colaborar hasta por whatsapp si así se solicitase. Realmente me resultó tragicómico, ya que sin dudas la buena información en estos procesos de transición adquiere un rol fundamental, puesto que se trata de los fondos y recursos del pueblo fueguino. Si se quiere es el rol por excelencia: una buena información y una buena documentación”.

A su juicio, “es de vital importancia en esta etapa que tengamos en claro cuáles son los programas que se llevaron adelante a nivel educativo, a nivel salud y a nivel social. Qué es lo que tenemos, qué es lo que se terminó. Todo esto administrativamente tiene importancia. El gobierno saliente que ha hecho mucho hincapié en su proyección de obra pública, no se puede entender como a la fecha no ofrece informes respecto a este tema que deriva de un endeudamiento que por cierto pagará el gobierno electo a valor de dólar como esté, a sabiendas de lo que además prestaron a Nacion con un interés más bajo del que la Gobernadora tiene que pagar y afectará, por cierto, las regalías no del Gobierno actual, sino del Gobierno que viene. Tomarlo a la ligera no está bueno, necesitamos que esa administración tan prolija que el vocero de gobierno refiere y que la gente percibió al votar se plasme en la documentación y tiempo a una lectura eficaz para poder tomar medidas futuras, así de simple. A la gente no le causa gracia saber que se informa el destino de la provincia whatsappeando. Esto lo estamos tomando en serio porque el contexto en el que estamos es muy grave”.

Finalmente, pidió que “los actores provinciales estén a la altura, poniendo la continuidad del Estado por encima de cualquier imperativo partidario.

“Se tiene claro que no habrá un sinceramiento ante un proceso eleccionario, con una jefa del vocero candidata y por ende sin permitir que se vislumbre la mala administración que advirtió el pueblo que no la acompañó para continuar como ejecutiva, eso me parece preciso indicar. Hoy, como mínimo deben respetar lo que se les solicitó, ya que las prioridades que no atendieron en su momento no pueden pretender hacerlas ahora, eso déjennoslo a nosotros y nosotras”, concluyó.