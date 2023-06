Gobierno y el Municipio de Río Grande llevarán adelante los Juegos Urbanos para las juventudes fueguinas

Esta propuesta impulsada por la Secretaría de Deportes y Juventudes en conjunto con la Agencia de Deportes, Cultura y Juventud se da en el marco de la organización de los Juegos Deportivos, Urbanos y Culturales Fueguinos 2023 a desarrollarse en toda la provincia.

Autoridades de la Secretaría de Deportes y Juventudes del Gobierno de la Provincia de TDF AIAS, además de referentes de la Agencia de Deportes, Cultura y Juventud del Municipio de Río Grande mantuvieron una reunión para cerrar detalles respecto a la organización de los Juegos Urbanos bajo el marco de los Juegos Deportivos Fueguinos para las juventudes, los cuales se realizarán en los próximos meses.

El trabajo articulado entre la Subsecretaría de Juventudes y el Municipio de Río Grande posibilitará que jóvenes de toda la provincia puedan participar de esta 1era edición de los Juegos Urbanos para las juventudes, formando parte de las nuevas disciplinas urbanas: Skate, BMX Libre, Freestyle, Breaking y Parkour, las cuales corresponden a las categorías sub 15, sub 16, sub 17 y sub 18.

En el transcurso del mes de junio se realizará el primer encuentro abierto a toda la comunidad donde las y los jóvenes interesados podrán conocer más de cerca cada una de estas disciplinas de competición.

En el mes de agosto se prevé la realización de la instancia local y final de competición en el Parque de Deportes Urbanos de Río Grande, momento en el que se seleccionarán a las y los jóvenes que viajarán en representación de la provincia a la Final Nacional de los Juego Evita Urbanos que se desarrollará en Tecnópolis.

Al respecto, Ivana Olariaga manifestó que “desde la Subsecretaría de Juventudes, dependiente de la Secretaría de Deportes y Juventudes venimos trabajando fuertemente en el desarrollo de los Juegos Deportivos y Culturales Fueguinos 2023, y contar con la participación y colaboración del Municipio de Río Grande para el desarrollo de las disciplinas Urbanas para las juventudes representa un gran avance para que las juventudes puedan participar de una manera óptima en el desarrollo de estos juegos”.

“Entendemos la gran importancia que fomentan estas instancias para las juventudes fueguinas donde se comienza a brindar espacios para competencia nacional de estos deportes no convencionales, lo cual también ayuda a que nuestras juventudes fueguinas puedan seguir encontrando espacios de acompañamiento y contención con un abordaje integral, más allá que sea lo deportivo lo que los convoque”

Para más información, pueden visitar las redes oficiales de @JuventudesTDF