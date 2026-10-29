Aprobaron la expropiación de tierras para avanzar en la regularización de chacras

La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó una ley destinada a avanzar en la regularización de terrenos productivos ubicados en la zona de chacras de la Margen Sur de Río Grande, un sector donde numerosas familias esperan desde hace años una solución a la situación legal de sus tierras.

La normativa contempla la declaración de utilidad pública y la expropiación de parcelas situadas en la Sección K, Macizo 67, con el objetivo de encaminar un proceso que permita otorgar mayor previsibilidad a quienes desarrollan actividades productivas en el lugar.

La iniciativa apunta a dar respuesta a un reclamo histórico de vecinos y vecinas que trabajan en sus predios y buscan contar con condiciones más seguras para sostener sus emprendimientos y planificar su futuro.

Entre los objetivos de la ley se encuentra el fortalecimiento de las pequeñas chacras dedicadas a la agricultura familiar, la cría de animales de granja y otras actividades vinculadas con la producción primaria.

La regularización de estas tierras representa un paso importante para las familias que dependen de su trabajo en el sector, ya que busca generar mejores condiciones para la continuidad de sus actividades y el desarrollo de nuevos proyectos.

Además, la propuesta apunta a favorecer el aprovechamiento productivo de los terrenos y contribuir al abastecimiento local de alimentos, mediante el impulso de iniciativas familiares que forman parte de la economía de Río Grande.

Con la aprobación legislativa, se abre una nueva etapa para avanzar en la situación dominial de las parcelas alcanzadas por la normativa, en busca de brindar una respuesta a quienes sostienen desde hace años el reclamo por la regularización de sus tierras.