Asesores Pedagógicos plantean revisar sus funciones y el reconocimiento salarial

Los asesores pedagógicos de Tierra del Fuego avanzarán en una revisión de las funciones que cumplen en las instituciones educativas, en el marco de una agenda de trabajo que contempla tanto la actualización de la normativa como el análisis de sus condiciones laborales y salariales.

La iniciativa surgió durante una reunión realizada en el Instituto Provincial de Educación Superior (IPES), donde los trabajadores expusieron sus inquietudes y plantearon la necesidad de adecuar el reconocimiento de sus responsabilidades a las tareas que desarrollan cotidianamente en las escuelas secundarias.

Durante el encuentro, los participantes realizaron un repaso histórico sobre la creación del cargo y los cambios que experimentó a lo largo del tiempo. A partir de ese recorrido, señalaron que las funciones que actualmente desempeñan no siempre se corresponden con el reconocimiento salarial que reciben.

Uno de los principales acuerdos fue dar continuidad a una mesa de trabajo conjunta para profundizar el análisis de las demandas y avanzar en alternativas que contemplen la realidad actual de la tarea pedagógica dentro de las instituciones.

Entre los temas prioritarios se encuentra la revisión de la normativa que regula el cargo, con el objetivo de evaluar posibles modificaciones y elaborar nuevas disposiciones que reflejen las responsabilidades asumidas por los asesores.

La propuesta contempla que los propios trabajadores participen en la construcción de eventuales cambios, a fin de incorporar su experiencia y conocimiento sobre las necesidades que surgen en el ámbito escolar.

Asimismo, se planteó la posibilidad de convocar al sindicato para abordar los aspectos vinculados con las condiciones laborales y salariales, cuestiones que podrían requerir tratamiento en el marco de las negociaciones paritarias.

El rol de los asesores pedagógicos resulta relevante en el acompañamiento de las trayectorias escolares y en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ese motivo, la revisión propuesta apunta a analizar tanto el alcance de sus funciones como las herramientas normativas necesarias para respaldar su trabajo.

La continuidad de la mesa de diálogo permitirá profundizar los planteos y definir posibles líneas de acción, en una instancia que busca construir acuerdos entre los distintos actores involucrados.