Los empleados municipales de Río Grande tendrán una nueva mejora salarial antes de finalizar 2026. La confirmación genera expectativas entre los trabajadores, que aguardan precisiones sobre el alcance del incremento y su impacto en los ingresos.

La recomposición se encuentra en etapa de definición y forma parte de las conversaciones que se desarrollan con las organizaciones sindicales, en busca de alcanzar un entendimiento sobre las condiciones del aumento.

El anuncio llega en un contexto económico complejo, caracterizado por la suba del costo de vida y las dificultades que atraviesan las administraciones públicas para sostener sus recursos.

Uno de los puntos centrales de la negociación será determinar qué porcentaje se aplicará y desde cuándo comenzará a regir la actualización. Hasta el momento, no se dieron a conocer cifras oficiales.

De esta manera, la discusión salarial vuelve a ocupar un lugar central en la agenda municipal, mientras los trabajadores esperan una definición que permita mejorar sus ingresos de cara al cierre del año.