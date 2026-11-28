Las familias fueguinas que aún no consiguieron una vacante para sus hijos en establecimientos educativos públicos tendrán una nueva instancia para gestionar su inscripción de cara al próximo ciclo lectivo.



El período de recepción de solicitudes permanecerá abierto hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive, y estará destinado a estudiantes de las salas de 2, 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial, además de quienes deban cursar entre primero y sexto grado de la escuela primaria.



El procedimiento se llevará adelante en las tres ciudades de la provincia, con atención presencial de lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas, en las siguientes dependencias:



* Río Grande: oficinas educativas ubicadas en Don Bosco y Alberdi.



* Tolhuin: Centro de Artes y Oficios (CAO), Lucas Bridges 640.



* Ushuaia: oficinas de Bouchard y Lassere.



Para completar la solicitud, las familias deberán presentar el DNI del estudiante o su acta de nacimiento, junto con el documento de identidad de alguno de sus progenitores.



La convocatoria está dirigida exclusivamente a quienes todavía no cuentan con una vacante asignada en el sistema público provincial.



El plazo establecido busca ordenar la distribución de los lugares disponibles y avanzar con la organización de la matrícula para el próximo período escolar. Por este motivo, se recomienda a las familias realizar el trámite dentro de las fechas y horarios previstos.



