La defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur fue reafirmada como una responsabilidad permanente de Tierra del Fuego. En ese marco, se destacó la importancia de ejercer las atribuciones provinciales disponibles para resguardar los recursos naturales y actuar frente a las actividades vinculadas con su explotación.



La postura sostiene que la ocupación británica constituye una limitación para el ejercicio efectivo de las competencias provinciales, pero no implica la pérdida de derechos ni representa un impedimento para continuar desarrollando acciones institucionales y jurídicas.



En ese sentido, se planteó que la defensa de la soberanía no debe quedar circunscripta a las declaraciones diplomáticas, sino que también requiere medidas concretas de protección territorial, resguardo de los recursos y actuaciones frente a quienes participan en actividades consideradas ilegítimas en el área en disputa.



La iniciativa busca, de esta manera, sostener el reclamo soberano argentino mediante el ejercicio de las herramientas legales e institucionales que se encuentran al alcance de la provincia.

