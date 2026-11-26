El próximo lunes 30 de noviembre se realizará la presentación del libro “Malvinas, Antártida y el Atlántico Sudoccidental en la geopolítica del siglo XXI. Cuando el Norte no es el Sur”, una publicación que aborda los desafíos geopolíticos y estratégicos vinculados con una de las regiones de mayor importancia para los intereses nacionales.



La actividad está prevista para las 18 horas en el Apostadero Naval Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Antártida Argentina 1335, donde se encuentra amarrada la fragata ARA Libertad.



La publicación fue elaborada en coautoría por el capitán de navío y doctor en Relaciones Internacionales Horacio Terribile y el doctor Ariel Pfurr, quienes desarrollaron un trabajo de investigación y análisis sobre el posicionamiento estratégico del Atlántico Sudoccidental en el contexto global.



El libro pone en el centro del debate la relación entre soberanía, territorio, recursos naturales y política internacional, en un escenario donde el Atlántico Sur adquiere una relevancia creciente por su ubicación geográfica y sus proyecciones hacia la Antártida.



La cuestión Malvinas constituye uno de los ejes centrales de esta mirada, que también contempla la importancia del espacio antártico y los intereses internacionales que confluyen en una región clave para el futuro geopolítico argentino.



Durante el encuentro, las palabras de apertura estarán a cargo del capitán de navío retirado Roberto Augusto Ulloa.



La presentación buscará aportar elementos para comprender los desafíos que enfrenta la Argentina en materia de soberanía y posicionamiento internacional, en un contexto donde el control y la influencia sobre los espacios marítimos y australes ocupan un lugar cada vez más relevante.

