Se fortalece la Ruta del Fuego Río Grande y Porvenir refuerzan lazos políticos

El Alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, acompañado de concejales y personal de su gabinete, mantuvo sendas actividades en Río Grande, una de ellas el miércoles con el presidente del Concejo Deliberante Raúl Von der Thusen con los Concejales de la ciudad y la segunda este jueves al mediodía con el titular de la Cámara de Comercio José Luís Iglesias y el Secretario de Participación Ciudadana del Municipio Gonzalo Ferro, donde participó Migraciones, la UIF y el Automóvil Club Río Grande, entre otros actores. En todos estos encuentros participó activamente el Cónsul General de Chile en esta ciudad, Roberto Ruíz Piracés.

Río Grande.- Este jueves al mediodía se llevó a cabo un encuentro binacional entre Porvenir y Río Grande en la Cámara de Comercio local (CCIP) donde se analizó el desarrollo de la zona norte de Tierra del Fuego en temas económicos, sociales, culturales y deportivos, con la intención de potenciar el comercio y el turismo conjuntamente, además de temas ambientales y energía renovable.

Encabezaron dicho encuentro, el presidente de la entidad mercantil, José Luís Iglesias, el Alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, el Cónsul General de Chile en Río Grande, Roberto Ruíz Piracés y el Secretario de Participación Ciudadana del Municipio de Río Grande, Gonzalo Ferro.

Cabe destacar la presencia de Mónica Cobián, titular del Automóvil Club Río Grande, quien ya viene trabajando con la Cámara de Comercio de Río Grande en el proyecto la Ruta del Fuego, además de anunciar que este viernes se lanza una nueva edición del Gran Premio de la Hermandad en las instalaciones del Autódromo de Río Grande.

Participaron de la reunión la Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio, Dra. Alejandra Arce, el Director Ejecutivo de la UIF Ramiro Caballero, el responsable de la Oficina de Migraciones, Ariel Rodríguez; los concejales de la ciudad de Porvenir Luz María Arrizada, Claudia Cárcamo Muñoz, Oscar Andrade Guala y Carlos Soto Miranda, además del Jefe de Gabinete de Porvenir, Cristian Contreras.

Acompañaron por la Cámara de Comercio, Carlos Mansilla y Alberto Cabral.

Al término del encuentro, ‘Gigi’ Iglesias comentó que “consecuentemente con lo proyectado con nuestra Comisión Directiva, desde el año pasado tuvimos la suerte de contar con la visita del Alcalde de la ciudad Porvenir junto con los concejales. En lo protocolar, la idea sirve como para seguir trabajando en objetivos comunes, que es el desarrollo de la zona norte de Tierra del Fuego”.

Confió que “nosotros también, de alguna forma, aparte de dar un espaldarazo a la Carrera de la Hermandad, que es una circunstancia común que se viene desarrollando hace bastantes años entre las dos ciudades, lo que apuntamos sobre todo es al conocimiento real de las personas. Muchas veces lo presencial estimula las decisiones que a veces se toman desde la lejanía; o sea, es distinto hablar directamente con el Alcalde o los Concejales cara a cara para ver qué problemas comunes tenemos, qué problemas son distintos y en qué podemos ayudarnos entre las partes”.

En ese sentido “el objetivo de esto es potenciar las distintas singularidades que tenemos con respecto al continente por ser islas y tratar de apuntalarnos en nuestras coyunturas, en lo que tiene que ver en comunicaciones y sobre todo intensificar el comercio.

Se viene el Río Grande se Prende 2023

Por otra parte el Presidente de la Cámara de Comercio compartió que “nosotros estamos hablando en este momento con el municipio local para una nueva edición del ‘Río Grande se prende’, un evento que queremos difundirlo y potenciarlo. Por otro lado está el aniversario de la ciudad del Porvenir, está la Carrera de la Hermandad, hicimos participar también a la gente de migraciones, de la UIF, que nos va a dar su colaboración para ver de qué forma podemos contribuir y desarrollar todo el potencial que tiene la zona norte de Tierra del Fuego, en forma conjunta porque nos parece que es más fácil”.

‘Gigi’ Iglesias destacó la activa participación del Cónsul General de Chile en Río Grande en distintas acciones de fortalecimiento entre las ciudades fueguinas de ambos países. “Estamos empeñados y empecinados con el Cónsul Roberto Ruiz Piracés, a quien le agradezco muchísimo, en desarrollar la parte turística conjunta de la zona norte, como el Paso Bellavista, asimismo el potencial que pueda haber en la zona de Cerro Sombrero y a su vez potenciar del lado de Chile con el desarrollo que pudieran ellos observar o necesitar de nuestra ciudad. Este es un eje norte-norte”.

“Al margen del turismo -al que le vemos mucho potencial-, también analizamos otros temas, como la energía verde, la energía renovable como el hidrógeno y vemos que de alguna forma tenemos impactos ambientales similares, contestaciones o aportes para las problemáticas similares. Creo que la intensificación de la presencia argentina en Chile y de Chile en la Argentina en cuanto a las temáticas comunes, la podemos hacer en forma directa, transversal, sin tener que remitirnos a las ciudades capitales u otro orden de planeamiento y delineamiento de desarrollo. Pensamos que el objetivo común es el desarrollo de la zona norte”, valoró para concluir.

“Tenemos que reforzar los lazos comunes entre los pueblos”

En tanto el Alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, contó que este miércoles “fuimos invitados a una reunión del Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande donde nos recibió su presidente Raúl Von der Thusen y los demás ediles, en un encuentro pactado para después de que terminaran los procesos eleccionarios y en ese sentido nosotros quisimos venir a estar presentes. Habíamos tenido ya unas reuniones previas para empezar a hacer un trabajo entre Río Grande y Porvenir, la idea es poder firmar un convenio, tener un acuerdo binacional, involucrar no solamente a Río Grande, sino también a Tolhuin y Ushuaia por la parte argentina e involucrar a Primavera y a Timauquel por Chile”.

Agregó que “estamos viendo ya un temario de actividades -de temas que son transversalmente para toda la Patagonia, tanto chilena como argentina-. Por ejemplo, los pasos fronterizos, los temas de integración, los intercambios culturales y deportivos, lo que tiene que ver también con ciencia y producción, estamos viendo también capacitación y asimismo el hecho de poder buscar algunos programas que hacen aquí en la municipalidad, por ejemplo, con la tenencia responsable de mascota para poder implementarlo de alguna manera en Porvenir”.

El Jefe comunal de Porvenir destacó que “tenemos muchas cosas que nos unen, más que nos separen, pero sobre todo el hecho de que hay muchos chilenos, descendientes de chilenos, sobre todo de gente que vino de Chiloé como migrantes a Porvenir, después se unieron a Río Grande y que han construido tanto este lado argentino como el lado chileno. Y en ese sentido nosotros nos debemos a la memoria, al reconocimiento concreto a esta colectividad que hicieron los chilotes (habitantes de Chiloé) que fundaron Porvenir y cofundaron también Río Grande.

“Pero nosotros también queremos mirar para el futuro, ellos son parte de la construcción y esperamos poder desarrollar actividades que nos permitan desarrollo y bienestar para la gente que vive en estos territorios. No nos olvidemos que hay muchas demandas que son comunes, entonces los esfuerzos tienen que ser cooperativos y colectivos, yo le decía ayer a las autoridades aquí en Argentina, tenemos que hacer esfuerzos acumulados y no aislados porque eso no nos lleva a ninguna parte”.

Destacó Parada Aguilar que “los croatas y los migrantes chilotes son los que forjaron parte de esta tierra. De hecho, nosotros entregamos un estudio de una consultora de profesionales el sábado pasado para el Día del Patrimonio, donde se evidenció cómo la arquitectura chilota impregnó Punta Arenas, cómo impregnó Porvenir y a aquellos lugares donde llegaron estos migrantes y eso también está replicado aquí en el territorio argentino”, observó.

“Estamos muy convencidos que esa parte de historia nos tiene que dar fuerzas para poder continuar construyendo el futuro de la Patagonia chilena y argentina”.

Sobre la reunión en la Cámara de Comercio José Gabriel Parada Aguilar dijo: “nosotros creemos que hay que centrar el desarrollo en Río Grande y en Porvenir y queremos ver ese crecimiento a través de los comités de integración, pero también ponernos de acuerdo nosotros para crear una ruta netamente fueguina, que permita construirla, buscar recursos y venderla al turista, no solamente al nacional, sino también al extranjero, que nos permita hacer un circuito sobre todo en el verano que vengan a visitar estas tierras tan bellas que son la Patagonia chilena y argentina”.

“Fueron encuentros muy productivos”

Por su parte el Cónsul General de Chile valoró como “muy productivos” ambos encuentros y espera que “generen un círculo virtuoso de integración entre la región”. También mencionó la importancia de la reunión del Comité de Integración a realizarse en noviembre en Punta Arenas.

Destacó que “la reunión de ayer (por el miércoles) se realizó en el contexto de lo que se denomina el Comité Binacional de Tierra del Fuego, una instancia de reciente creación de articulación entre los cuerpos legislativos de ambas ciudades. Lideradas por el alcalde de Porvenir y el presidente del Concejo deliberante von der Thusen, esta instancia abordó y tematizó asuntos que interesan a nuestras comunidades, y que serán útiles como insumos para el Comité de Integración Austral de noviembre en Punta Arenas”.

El Lic. Roberto Ruiz Piracés recordó que los comités de integración surgen del Tratado de Integración de Maipú del año 2009, y el Comité de Integración Austral que es el que corresponde a la isla Tierra del Fuego, incluye en el caso de Chile la región de Aysén y Magallanes, y en el caso de Argentina las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego”.

En cuanto a la reunión en la Cámara de Comercio, el dignatario chileno dijo que “la reunión de hoy día la entendemos como la otra cara de la moneda de lo que ocurrió ayer, porque es una reunión donde los actores económicos, en este caso la Cámara de Comercio y Producción de Río Grande, recibe a esta delegación del Concejo comunal y municipal de Porvenir. Se abordaron temas de interés económico y comercial, por ejemplo la facilitación comercial entre ambos lados de la isla, la generación un espacio de singularidad comercial al sur del Estrecho Magallanes, entre el lado chileno y el argentino”.

También se mencionó el proyecto turístico “Ruta del Fuego” que pretende enlazar toda la parte centronorte de la isla, potenciando el microemprendimiento, con una mirada de equidad de género, catalizador y ordenador de una multiplicidad de iniciativas turísticas locales”.

“También se acordó generar un diálogo productivo y con mirada de futuro en torno al hidrógeno verde -que como señaló el alcalde Parada, en la comuna de Porvenir ya cuenta con tres proyectos voluminosos en marcha-, y sus dimensiones medioambientales, sociales y económicas”.

Calificó como “una reunión muy productiva. Esta reunión de alguna forma lo que nosotros apreciamos es que va generando un círculo virtuoso de integración entre esta parte de la isla y la parte chilena”.

El secretario del Gabinete municipal Gonzalo Ferro destaco que desde el Municipio de Río Grande se busca fortalecer lazos de integración con Porvenir y valoró el esfuerzo del sector privado para avanzar en las relaciones comerciales y turísticas con la vecina ciudad chilena. También adelantó que se apoyará y acompañará al Gran Premio de la Hermandad “porque hay una identidad patagónica compartida entre ambos países”, dijo.

“Pensar en el desarrollo de Río Grande, en el crecimiento de Río Grande, en fortalecer la actividad económica en la ciudad y los vínculos culturales, también nos obliga a pensar cómo profundizamos los lazos de hermandad con toda la Patagonia argentino-chilena y en particular con la ciudad vecina de Porvenir”.

“Nosotros desde el Municipio, celebramos la visita del Alcalde de Porvenir y de los concejales de aquella ciudad vecina y un poco el desafío que nos ha planteado el Intendente de Río Grande es pensar de qué manera ambas ciudades, ambas gestiones de gobiernos locales, podemos llevar adelante acciones que tengan que ver con fortalecer y profundizar por lo menos en Río Grande que es lo que necesitamos”.

Agregó que “la actividad comercial y también la actividad turística, son desafíos que tiene la ciudad, para que eso signifique mayor nivel de actividad y de empleo también en Río Grande”.

El Municipio apoya y acompaña el Gran Premio de la Hermandad

Gonzalo Ferro destacó que el Gran Premio de la Hermandad “tiene que ver con lazos culturales, y vinculados también a la práctica del deporte. De hecho, está acá también participando de la reunión Mónica Cobián, quien está encargada de llevar adelante por su rol en el automovilismo, esta carrera que vamos a estar acompañando y también haciendo nuestros aportes desde el municipio. Y esos son ejemplos de vínculos que se van gestando entre las ciudades vecinas y que tenemos que tomar como referencia para poder pensar otras instancias a lo largo del año que nos vinculen y que pongan en valor un poco también la identidad que tiene esta zona patagónica argentino-chilena que es una zona que se ha poblado de ambos lados con muchos vecinos chilenos, con también vecinos argentinos, Río Grande es una ciudad de trabajo, una ciudad de sacrificio, es una ciudad muy solidaria que le ha abierto las puertas a muchos vecinos a lo largo y ancho de la Argentina que han decidido radicarse y pensar su futuro familiar acá en Río Grande, en esta tierra fueguina, y también de muchos vecinos chilenos que lo han decidido así, que son parte de nuestra comunidad, que son parte de nuestra identidad y que nos obliga a cada vez más pensar mejores lazos de integración”.