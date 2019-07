Alumno de la UTN enorgullece a toda la provincia

El alumno de 5to. Año de la carrera de Ingeniería Industrial de la UTN, Pablo Rodríguez Lucas, tras recibir el Premio a la Excelencia de las Becas Progresar que entrega el Ministerio de Educación de la Nación señaló que “la Facultad Regional Tierra del Fuego ha sido un pilar esencial en este reconocimiento”.

TIERRA DEL FUEGO.- Pablo Rodríguez Lucas, alumno de 5° Año de Ingeniería Industrial de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, dialogó con Radio Universidad (93.5 MHZ) tras haber recibido el Premio a la Excelencia de las Becas Progresar, junto a diversos estudiantes de las distintas universidades públicas de nuestro país, en un acto que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el programa “De la Mejor Manera”, comentó que para participar y alcanzar esta distinción “hay que estar inscripto en las Becas Progresar, aprobar todas las materias del ciclo lectivo correspondientes al año de cursada (en este caso 4° de Ingeniería Industrial) y a su vez tener un promedio, de toda la carrera, de ocho puntos o superior. Todos los estudiantes que reúnan estas condiciones reciben el premio que consiste en un monto económico que sin dudas es muy importante”.

Actualmente Pablo se encuentra cursando el último año de Ingeniaría Industrial y su promedio es de 9,16. “Ahora mismo estoy cursando el quinto año completo. No adeudo ningún final, pero este último año, además de todas las materias, están las famosas prácticas y también está la tesis que ya estamos encaminándola. Para febrero o marzo del año que viene nos gustaría poder llegar a rendir la tesis con mis dos compañeros, Diego y Karina Canteros, a quien les mando un abrazo, un saludo y un agradecimiento”.

Asimismo, se refirió al acto formal que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, y aseguró que “fueron dos días maravillosos. Íbamos en representación de las 6 mil personas que van a recibir este premio y nos trataron genial. Nos llevaron de visita a Casa Rosada, el Palacio Sarmiento y nos trataron muy bien. La beca la reciben más de medio millón de personas y el premio se ha entregado a unas 6 mil personas y están aún en trámite 5 mil más. Se espera que llegue a unas once mil así que es un gran prestigio y un honor poder ir en representación de semejante cantidad de gente. Este viaje ha sido hermoso. Tuvimos una visita con el presidente Mauricio Macri, poder hablar con el ministro de Educación e incluir todas estas cuestiones en una futura presentación, es muy importante. El encuentro con el ministro Finocchiaro estaba todo planificado y tuvimos una charla muy amena, pero lo del presidente no lo sabíamos, fue una sorpresa; estábamos en el lugar donde suele realizar sus discursos más importantes, nos estaban comentando sobre la importancia de la sala, y de repente apareció detrás nuestro y todos nos quedamos sin palabras. Comenzó a preguntarnos de dónde veníamos y cómo nos estaba yendo en la facultad. Es una experiencia muy gratificante porque no todos tienen la oportunidad de conocer al presidente de una Nación”.

“Esto nos ha abierto los ojos y nos ha ayudado mucho. Por supuesto recompensa todo el esfuerzo que uno ha hecho, pero aparte sirve para poder orientar a otras personas a que puedan animarse. Muchas personas me han dicho que el promedio quizá no es tan necesario y en algún punto es cierto, uno no va a ser mejor profesional o peor profesional por un promedio, pero lo cierto es que, en este caso en particular de la Beca, el promedio sirve realmente”.

En tanto, el alumno reconocido indicó que la Facultad Regional Tierra del Fuego ha sido un pilar esencial en este reconocimiento. “No lo podría haber conseguido sin la facultad y la colaboración que te aportan tanto los excelentes docentes como el personal de administración no docente y los secretarios, y por supuesto mis compañeros. Hay muchos trabajos que son en grupo y siempre nos apoyamos entre todos. Sin el aporte de la UTN no se hubiera conseguido esto. En parte, este premio es de mi para ellos”.

Asimismo, también agradeció al “equipo que está a cargo de las becas, el cual está compuesto por más de 90 personas y les comentaba que yo cambiaría sin pensarlo, el premio monetario por poder repetir esta experiencia. No se le puede dar un valor monetario al homenaje que nos hicieron en esos dos días. Son un equipo de excelentes profesionales y muy comprometidos”.