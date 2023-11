“Por la Salud de Almanza”: El domingo 12 de noviembre se realizará el cuarto Cicloturismo

El domingo 12 de noviembre se realizará el cuarto Cicloturismo que este año se denomina “Por la Salud de Almanza” organizado por Zorro Viejo. Habrá sorteos, música en vivo y se recolectarán elementos para primeros auxilios de esa localidad. “La idea es recaudar elementos de primeros auxilios -no medicamentos- para hacer frente a distintos accidentes que ya tuvieron integrantes de nuestra población, para conformar una suerte de botiquín grande”, contó Hugo Peralta, organizador del evento junto a la Bici Posta Eventos de José Toranza. Prometen que será un verdadero recorrido por el paraíso y en familia. Habrá eventos musicales, comidas típicas y contará también con la participación de artesanos.

Río Grande.- Hugo Peralta, de Zorro Viejo, anunció que el domingo 12 de noviembre se realizará el cuarto Cicloturismo denominado “Por la Salud de Almanza” puesto que la idea es dotar a esa localidad de elementos de primeros auxilios.

“El lugar de concentración es en Zorro Viejo, Puerto Almanza, la pizzería más austral del mundo, que es la que organiza el evento como todos los años. Es para arrancar la temporada y en este caso es especial porque vamos a llamarlo por la salud de Almanza”.

Explicó Peralta que “el crecimiento poblacional ya es importante y se necesitan distintas cosas o cuestiones que tienen que ver con la salud porque los accidentes ahora ya son domésticos y eso se vio en este último invierno cuando una vecina se cayó y se quebró la pierna en tres partes y por otro lado un pescador también se quebró el brazo y no teníamos elementos de primeros auxilios”.

En ese sentido, Hugo Peralta comentó que “en este evento queremos recaudar elementos que tengan que ver con primeros auxilios; la idea es hacer un botiquín grande de primeros auxilios para la población y comprometer a los que quieran participar, a los que quieran colaborar con algún elemento y aclaro que no necesitamos remedio ni nada de eso, sino que elementos por ejemplo una tabla de inmovilización, cuellos ortopédicos, alguna silla de ruedas, muletas que alguien ya no la use para que todo eso lo destinemos al lugar y para que podamos hacer frente ante distintos accidentes como los que ya ha habido”.

Recorriendo el paraíso

Sobre el cicloturismo, el organizador contó que “vamos a recorrer las costas del canal Beagle ese domingo 12 de noviembre; se trata de un ciclo turismo que no es competitivo, sino recreativo. Vamos a salir a recorrer en familia por las bellezas naturales que tenemos, un paraíso en la tierra verdaderamente y creemos que esta cuarta edición será tan exitosa como las anteriores”.

El evento está organizado por Zorro Viejo Puerto Almanza y por la Bici Posta Eventos de José Toranza quien junto a su equipo va a guiar a los ciclistas como todos los años.

“Van a haber sorteos y vouchers de distintos restaurantes, aparte bueno también sorteos de navegación para los ciclistas; van a haber bandas en vivo, va a estar Descontrol de Río Grande -Valentín y su banda- entre otros artistas locales, asimismo van a haber artesanos y gente que va a exhibir sus productos, comidas típicas, se podrá conocer la gastronomía de Puerto Almanza, así que va a ser un domingo distinto para pasar en familia y para recorrer las costas del Beagle”, agregó.

Consultado sobre el circuito de este cicloturismo, Peralta dijo que comenzará a las 10 de la mañana de ese domingo. “Vamos a salir desde Zorro Viejo e iremos recorriendo todo lo que es el canal Beagle, serán ocho kilómetros de ida y ocho de vuelta. En su paso vamos a ir viendo por un lado las boyas de lo que es el cultivo de mejillón, vamos a comentarles un poco a los ciclistas de qué se trata eso y vamos a llegar hasta los famosos árboles banderas que están frente al Paso Guaraní donde hay unas islas también. Hay un lugar muy vistoso, muy bonito y el recorrido vuelve hasta Zorro Viejo”.

Agregó que “cuando vuelven vamos a esperarlos con la animación de la música y después del acto de las donaciones, estaremos con las comidas que vamos a estar ofreciendo a los ciclistas totalmente gratis para ellos”.

Los teléfonos de contacto son: Hugo Peralta: +54 9 2964 60-0321 y José Toranza +54 9 2964 50-2103.