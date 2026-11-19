Río Grande se prepara para disfrutar de una propuesta musical que invita a viajar en el tiempo a través de canciones que marcaron distintas épocas. Se trata de “Retro Hits: La música que nos une”, un espectáculo que reunirá sobre el escenario a músicos, cantantes y bailarines en una noche dedicada a los grandes clásicos.

La presentación tendrá lugar este sábado 21 de noviembre, a partir de las 21 horas, en la Casa de la Cultura, donde el público podrá disfrutar de una puesta artística que combinará diferentes géneros y estilos musicales.

El repertorio estará integrado por temas reconocidos de distintas generaciones, con canciones que permanecen en la memoria colectiva y que forman parte de la historia musical de varias décadas.

La propuesta tendrá como protagonista a la Banda Municipal de Música, que estará acompañada por artistas invitados encargados de sumar voces y coreografías a una presentación pensada para disfrutar en familia.

El espectáculo buscará generar un espacio de encuentro a través de la música, recuperando aquellas melodías que siguen vigentes con el paso de los años y que tienen la capacidad de reunir a públicos de distintas edades.

La actividad será con entrada libre y gratuita, por lo que se espera una importante participación de vecinos y vecinas en una jornada que tendrá a la música, el baile y los recuerdos como protagonistas.