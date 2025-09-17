Encuentro Cultural de Danza y Música “Únicas” se presenta en la Casa de la Cultura

El próximo 20 de septiembre a las 21 horas, la Casa de la Cultura (Elcano 179) será escenario del Encuentro Cultural de Danza y Música “Únicas”, un espectáculo que reunirá a destacados artistas invitados y promete una noche de gran emoción y talento.

Más de 60 artistas de Río Grande subirán al escenario, representando todas las ramas musicales y de la danza, lo que convierte a esta propuesta en un verdadero despliegue artístico y cultural.

El evento contará además con la participación especial de Aldana Guerrero y el grupo Nueva Raíz, quienes serán los encargados de dar el cierre a la velada.

“Únicas” busca poner en valor la danza y la música como expresiones culturales que unen generaciones y transmiten identidad, ofreciendo al público un recorrido artístico diverso y de calidad.

Las entradas pueden adquirirse a través de la cuenta oficial de Instagram: @unicas.tdf.

Este encuentro se perfila como una oportunidad para disfrutar de la producción local y del trabajo de artistas que, con pasión y compromiso, apuestan al crecimiento cultural de la provincia.