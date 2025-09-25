Cierran la cafetería del aeropuerto de Ushuaia y quedan 16 familias afectadas

Un emprendimiento con más de veinte años de historia en el Aeropuerto Internacional “Malvinas Argentinas” de Ushuaia se despide de manera abrupta. La tradicional cafetería que funcionaba en la terminal aérea dejará de operar tras la decisión de la empresa concesionaria, London Supply, de no renovar el contrato de alquiler.

La medida impacta directamente en 16 trabajadores que quedarán sin empleo en las próximas semanas. “Al principio nos dijeron que podíamos permanecer hasta el 31 de diciembre, después adelantaron la fecha al 1 de noviembre y finalmente llegó una carta documento que fija como límite el 15 de octubre”, contó la responsable del emprendimiento, María Eugenia Ruiz.

El cierre deja a la vista la falta de alternativas para los empleados y genera preocupación en la comunidad aeroportuaria, ya que se trataba del único servicio gastronómico de permanencia prolongada en el lugar.

Hasta ahora, London Supply no brindó precisiones sobre quién ocupará el espacio ni sobre el futuro de los trabajadores que se quedan sin sustento.