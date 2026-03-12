Comenzó la campaña de vacunación antigripal 2026

Se puso en marcha la campaña de vacunación antigripal correspondiente a 2026, una estrategia sanitaria orientada a proteger a la población frente a la circulación del virus de la gripe antes de la llegada de los meses de mayor incidencia durante el invierno.

El inicio anticipado de la campaña fue acordado en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde autoridades sanitarias de todo el país resolvieron adelantar la estrategia de inmunización ante el comienzo cada vez más temprano de los virus respiratorios y la detección de una variante de influenza con mayor capacidad de transmisión.

Las dosis ya se encuentran distribuidas en distintos vacunatorios con el objetivo de facilitar el acceso de la comunidad y prevenir complicaciones, internaciones y cuadros graves asociados a la gripe.

La vacunación está dirigida principalmente al personal de salud; niños y niñas de entre 6 y 24 meses; personas gestantes en cualquier etapa del embarazo; puérperas hasta diez días después del parto; mayores de 65 años; y personas de 2 a 64 años con enfermedades preexistentes, quienes deberán presentar la documentación que acredite su condición de riesgo.

Asimismo, se recuerda a la población la importancia de asistir a los vacunatorios con la libreta o carnet de vacunación propio y de los niños y niñas, para que los equipos de salud puedan revisar y completar los esquemas correspondientes.