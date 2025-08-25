Ushuaia celebrará la 23ª edición de la “Fiesta de las Colectividades” del 4 al 6 de septiembre

Ushuaia se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional “Fiesta de las Colectividades”, que este año celebrará su vigésima tercera edición entre el 4 y el 6 de septiembre, en el marco del Día del Inmigrante. El evento es organizado por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, junto a la Asociación de Colectividades Extranjeras en Ushuaia (ACEDU).

Las actividades iniciarán el 1° de septiembre con la inauguración de la muestra “Escudos del Mundo” en la Antigua Casa Beban. La exhibición podrá visitarse hasta el 13 de septiembre, de lunes a viernes entre las 10 y las 18 horas, y los sábados de 15 a 19 horas.

El jueves 4, la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura será escenario de la tradicional Gala, con desfiles de atuendos típicos y presentaciones de danzas de diferentes regiones del mundo.

La celebración central tendrá lugar los días viernes 5 y sábado 6 de septiembre en el Microestadio José “Cochocho” Vargas, con la participación de 22 colectividades de la ciudad, además del Centro de Excombatientes de Ushuaia y Hilanderas del Sur. Allí, vecinos y vecinas podrán disfrutar de platos típicos, artesanías, vestimentas y música, con un bono de contribución de $2.000.

La secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, destacó: “Siguiendo la línea que nos propone el intendente Walter Vuoto de impulsar este gran festejo popular que celebra la multiculturalidad presente en nuestra ciudad, estamos muy contentos de volver a trabajar junto a ACEDU en acercar esta celebración de nuestra historia e identidad como pueblo a todos los vecinos y vecinas”.

Por su parte, la presidenta de ACEDU, Ana María Manzur, agradeció el acompañamiento municipal y subrayó: “Año a año se trabaja para que este festejo, que lleva más de dos décadas en nuestra ciudad, siga celebrando a los inmigrantes que hacen a Ushuaia tan única”.