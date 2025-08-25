Ushuaia celebrará la 23ª edición de la “Fiesta de las Colectividades” del 4 al 6 de septiembre

Ushuaia se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional “Fiesta de las Colectividades”, que este año celebrará su vigésima tercera edición entre el 4 y el 6 de septiembre, en el marco del Día del Inmigrante. El evento es organizado por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, junto a la Asociación de Colectividades Extranjeras en Ushuaia (ACEDU).

Las actividades iniciarán el 1° de septiembre con la inauguración de la muestra “Escudos del Mundo” en la Antigua Casa Beban. La exhibición podrá visitarse hasta el 13 de septiembre, de lunes a viernes entre las 10 y las 18 horas, y los sábados de 15 a 19 horas.

Mira también  La AFIP prorrogó la feria fiscal hasta el 28 de junio

El jueves 4, la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura será escenario de la tradicional Gala, con desfiles de atuendos típicos y presentaciones de danzas de diferentes regiones del mundo.

La celebración central tendrá lugar los días viernes 5 y sábado 6 de septiembre en el Microestadio José “Cochocho” Vargas, con la participación de 22 colectividades de la ciudad, además del Centro de Excombatientes de Ushuaia y Hilanderas del Sur. Allí, vecinos y vecinas podrán disfrutar de platos típicos, artesanías, vestimentas y música, con un bono de contribución de $2.000.

La secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, destacó: “Siguiendo la línea que nos propone el intendente Walter Vuoto de impulsar este gran festejo popular que celebra la multiculturalidad presente en nuestra ciudad, estamos muy contentos de volver a trabajar junto a ACEDU en acercar esta celebración de nuestra historia e identidad como pueblo a todos los vecinos y vecinas”.

Mira también  Cómo tramitar la pensión por fallecimiento de un familiar jubilado: qué documentación se necesita

Por su parte, la presidenta de ACEDU, Ana María Manzur, agradeció el acompañamiento municipal y subrayó: “Año a año se trabaja para que este festejo, que lleva más de dos décadas en nuestra ciudad, siga celebrando a los inmigrantes que hacen a Ushuaia tan única”.

Artículos relacionadosMás del autor