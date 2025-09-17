Río Grande continúa celebrando el Mes de las Juventudes

Durante septiembre, la ciudad vive una amplia agenda de actividades destinadas a las y los jóvenes, con propuestas que fomentan el encuentro, la recreación y la participación.

El domingo 21 de septiembre se celebrará el Día de la Primavera y del Estudiante en el Espacio Joven AGP (O’Higgins 791), de 18 a 21 horas. Habrá muestras culturales en vivo, DJ, fogones, puestos gastronómicos, sorteos y el cierre con la premiación del concurso “Reciclá y Viajá”.

El lunes 22 se habilitarán las inscripciones online para los Juegos Universitarios RGA. En tanto, el 30 de septiembre también en el Espacio Joven AGP se realizará el Festival ESI, destinado a estudiantes secundarios de 3° y 4° año. Ese mismo día se presentará el Programa de Salud Integral “Jóvenes del Territorio”, que busca acompañar y fortalecer el desarrollo físico, emocional y social de adolescentes de entre 12 y 19 años, con una mirada integral sobre educación sexual, alimentación saludable y cuidado del cuerpo y las emociones.

Finalmente, el 3 de octubre está prevista una actividad intergeneracional con propuestas lúdicas y motrices. Se desarrollará en Cirilo Thomas 628, de 14 a 17 horas, con la participación de las áreas de Juventudes, Adulto Mayor y equipos de los Espacios Joven y APA.

Estas iniciativas buscan consolidar espacios de encuentro, formación y recreación para las juventudes, promoviendo su participación activa y el ejercicio pleno de sus derechos.