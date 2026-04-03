Todo listo para la 42° Vuelta a la Tierra del Fuego: cronograma y operativo de seguridad

La tradicional Vuelta a la Tierra del Fuego celebra su 42° edición, consolidándose como uno de los eventos deportivos más convocantes de la región, con la participación de pilotos y el acompañamiento de un numeroso público.

La actividad comienza este viernes 3 de abril con la rampa simbólica y la instancia clasificatoria en el autódromo de Río Grande. Durante la jornada habrá presencia de equipos técnicos y cobertura periodística para seguir de cerca cada momento de la competencia.

El sábado, desde las 8:30, se pondrá en marcha la carrera con largada en el puesto José Menéndez rumbo a Tolhuin. Luego, el recorrido continuará hasta la cantera de la estancia La Carmen, atravesando sectores reconocidos como “Ramón” y “El Cuerno”. La etapa concluirá en el sector de Tierra Mayor.

El domingo, también a partir de las 8:30, la competencia retomará desde Tierra Mayor hacia Bronzovich, seguirá hasta Eco Pueblo y luego se dirigirá nuevamente hacia Tolhuin, para finalizar con el último tramo que une esa localidad con Río Grande.

En ambas jornadas se desplegará un amplio operativo de seguridad y asistencia. Se realizarán controles de alcoholemia a todos los corredores y se coordinarán acciones entre distintos organismos para garantizar el normal desarrollo del evento.

Además, se informó que no habrá cortes en la Ruta Nacional N°3 durante el fin de semana, por lo que se recomienda a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal afectado y tomar los recaudos necesarios tanto en rutas como en caminos rurales.

El operativo contará con la participación de fuerzas de seguridad, equipos de emergencia, personal sanitario y organismos nacionales y locales, trabajando de manera conjunta en tareas de prevención y asistencia.

Según las previsiones, no se esperan condiciones meteorológicas adversas, lo que favorecerá el desarrollo normal de la competencia.