Tendencia dispar en las ofertas en el mercado doméstico

En la jornada de hoy, los precios en el mercado doméstico presentaron una tendencia dispar, con mejoras en las ofertas por maíz y soja, y algunos recortes en las ofertas por trigo, en consonancia con la tendencia en los mercados externos. Los compradores se mostraron reacios en la jornada a ofrecer condiciones con entrega inmediata, producto del paro que afecta la actividad en las plantas de la zona. Por el lado de la soja, tuvimos una mejora en la oferta por la oleaginosa disponible, mientras que por el lado del maíz, las mejoras se vieron en algunas de las posiciones de la nueva campaña. En el mercado de trigo, cayó la oferta abierta por el cereal disponible, aunque este segmento continúa concentrando la atención de los operadores.



Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 81,3600 / 81,5600; 0,09% respecto al cierre anterior.



Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 386.319 contratos, mientras que el interés abierto acumula 4.057.812 lotes.



Dólar Banco Nación Tendencias



Enero 2021 89,380



Febrero 2021 94,030



Marzo 2021 99,620



Mercado de las Oleaginosas



Soja

La oferta por soja disponible se recuperó luego de la importante caída en la jornada de ayer. La oferta fue mejorando con el correr de la rueda de negocios, generalizándose la oferta de $ 27.250/t, o US$ 335/t sobre el final de la rueda de negocios. Las ofertas para entregas diferidas dentro de la campaña actual también mejoraron, ofreciéndose US$ 328/t para entrega en enero, US$ 3/t por encima de ayer.

En cuanto a los segmentos de la campaña 2020/21, la oferta abierta para entrega en abril se mantuvo en US$ 290/t, con la entrega en mayo en US$ 285/t; sin embargo, no se descartan mejoras ofreciendo lotes.



Girasol

En el mercado de girasol, con pocos compradores en mercado, se ofreció para la descarga entre diciembre y marzo un valor de US$ 360/t, sin cambios respecto a la jornada previa.





Mercado de los Cereales



Maíz

En el mercado de maíz, la oferta por la mercadería condición contractual cayó ligeramente hasta los US$ 190/t, dos dólares por debajo de ayer, aunque sin descartar mejoras.

Por maíz de campaña 2020/21, se ofrecieron de forma abierta US$ 180/t para las entregas entre marzo y abril, mejorando marginalmente la última de estas posiciones. Para la entrega en mayo la oferta se mantuvo en US$ 175/t. Para la descarga en junio se ofrecieron US$ 165/t, con julio mejorando hasta los US$ 163/t, US$ 3/t por encima de ayer. Esta mejora también experimentó la oferta para las entregas entre agosto y septiembre, ofreciéndose en US$ 160/t



Trigo

En el mercado de trigo, el segmento disponible continúa concentrando el grueso de la actividad comercial; sin embargo, producto del paro de operarios, los compradores se mostraron mayormente reacios a comprometerse con una entrega inmediata.

Por trigo con entrega contractual, la mejor oferta abierta del día fue de US$ 205/t, cinco dólares por debajo del día de ayer. No se descarta, sin embargo, la posibilidad de mejoras.

Por entregas diferidas, para enero de 2021 se ofertó US$ 206/t, US$ 6/t por debajo de ayer, con febrero en US$ 207/t y marzo US$ 208/t. Se registraron pocos interesados en estas posiciones por el lado de la demanda.



CEBADA

En la rueda de hoy, la oferta por cebada se mantuvo en US$ 160/t para la entrega contractual, sin cambios con respecto al día martes.



Sorgo

En la jornada de hoy, se ofrecieron abiertamente US$ 210/t por sorgo con entrega entre abril y junio del año próximo, sin cambios.





Mercado de Chicago

El mercado de Chicago finalizó con subas para el maíz y la soja, y bajas para el trigo. El trigo cierra la jornada con caídas, luego de que las lluvias y nevadas ocurridas en las Planicies Estadounidenses impactaran positivamente en la humedad de los suelos en la región. Los contratos de futuros de maíz cierran la rueda de hoy con ganancias, impulsados por una sólida demanda externa, según afirmaron los operadores. La soja finaliza la jornada con fuertes subas, impulsada por las compras de oportunidad luego de la jornada bajista de ayer, y por las dudas que persisten en torno a la cosecha sudamericana.



Por Luis Ciucci