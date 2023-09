“Los feriantes quieren seguir feriando y nosotros no podemos decirle que no”, afirmo Mora

Así lo marcó la concejal Miriam Mora, tras la reunión que mantuvieron con los feriantes en el marco del análisis para la modificación a la norma que regula las Ferias. En este sentido la edil señaló que “los feriantes nos han manifestado que no tienen fechas, ni lugares en la ciudad para poder llevar adelante las ferias”. Asimismo, puntualizó que “son 800 los feriantes que están buscando un lugar donde puedan realizar las ferias los días que ellos quieran y los que sean necesarios, pero hasta el momento no existe ese lugar, siendo que dependen justamente de que los privados le alquilen un espacio”. Además, criticó las “exigencias que impone la Cámara de Comercio para que los feriantes puedan trabajar”.

Río Grande. – Este martes el Cuerpo de Concejales llevó adelante una nueva reunión de Comisiones en la que se trataron diferentes proyectos de Ordenanza que se encuentran en Comisión.

Uno de los asuntos analizados fue la iniciativa para modificar la Ordenanza 2888/2011 (Ferias) referida a la regulación de las Ferias en la ciudad.

El encuentro contó con la presencia de los concejales Raúl von der Thusen, Miriam Mora, Cintia Susñar, Javier Calisaya, Walter Abregú, Walter Campos, Hugo Martínez y Pablo Llancapani que recibieron a feriantes de la ciudad como así también participó de la reunión la Directora de Comercio e Industria del Municipio de Río Grande Valeria Sánchez.

Tras la reunión, la concejal Mora señaló que “la ordenanza ya está, queremos hacer las modificaciones pertinentes, no se ha reglamentado, hemos escuchando a los feriantes que nos señalaron el hecho de no tener fechas, ni lugares en la ciudad para poder llevar adelante las ferias”.

Al respecto expresó que “para septiembre no tienen fechas para llevar adelante las ferias, recién tienen fechas para el mes de octubre y después tienen una fecha para el mes de noviembre y después en diciembre”.

La edil criticó las “exigencias que está poniendo la Cámara de Comercio para que los feriantes puedan trabajar, porque convengamos que lo que realizan ellos también es un trabajo”.

Entre las exigencias, la edil resaltó que “las fechas no tienen que ser los primeros días del mes, sino en las últimas dos semanas, como así tampoco tiene que ser cerca de fechas como el día de la primavera, de la madre, día de las infancias, tampoco puede ser cerca de Pascua ni Navidad, entonces hay una ordenanza, pero lo que tenemos que hacer es dejar de imponer cuestiones, como por ejemplo que no existan más las ferias”.

Mora dijo que “hay personas que han encontrado otra solución, como ya sabemos que está el Paseo del Sur en 25 de Mayo y Mosconi, pero los feriantes, muchos quieren seguir siendo feriantes”.

Asimismo, subrayó que “hoy el Municipio no cuenta con un espacio propio para que todos los fines de semana puedan realizarse ferias, siendo que son 800 los feriantes, pero el Municipio no cuenta con un espacio ni siquiera para contener a 100 feriantes, independientemente que hemos hablado de una rotación con la que están de acuerdo, pero la discusión principal es por qué no puede haber ferias, por qué un sector decide que no puede haber ferias y las ferias se están yendo, en este caso, afuera, pero vamos a seguir trabajando para encontrar una solución, en esta ordenanza hay un acompañamiento, continuaremos trabajando con el Ejecutivo para ver cuáles son las modificaciones que trajeron, pero lo importante es decir que los feriantes quieren seguir feriando y nosotros no podemos decirle que no”.

Entre los puntos en común alcanzados en la reunión, Mora dijo que “primero que nada que tiene que existir esta ordenanza que los ampare, que les permita a ellos llevar adelante las ferias como las venían realizando en la ciudad, además de fijarse los días, los lugares, pero también esto depende de los privados porque quienes tienen los lugares grandes para alquilar, para que se puedan realizar las ferias, son los privados, que hoy no están alquilando”, sentenció.

La edil también marcó que “desde el Concejo Deliberante no tenemos injerencia en las cuestiones de seguridad, por ejemplo, para una habilitación los feriantes saben que tienen que tener, según la cantidad de metros, un permiso que es directamente desde Seguridad e Higiene del Municipio y otro que es de bomberos”.

Otro de los planteos realizados por los feriantes fue la posibilidad de que se les entregue un terreno, para lo cual manifestó que “para la entrega de un terreno y como lo explicó el concejal Von der Thusen tienen que estar conformados dentro de una personería jurídica o persona jurídica o asociación o cooperativa que los encuadre a todos y después es un trámite que en el Concejo Deliberante lleva tres meses, debido a que se en primer lugar se aprueba en primera lectura, posteriormente hay una audiencia pública y finalmente la aprobación en segunda lectura para su sanción definitiva, pero no va a ser la solución definitiva de eso, pero hoy lo que están buscando ellos es encontrar un lugar donde puedan realizar ferias los días que ellos quieran y los que sean necesarios, pero que hasta el momento no existe el lugar, siendo que dependen justamente de los privados”.