La soja experimentó una baja en la plaza local

En la tarde de hoy el mercado de granos presentó ofertas de compras bajistas para la soja disponible, y ofrecimientos dispares para los cereales.

Por soja con entrega inmediata, la oferta de compra cayó a U$S 342/t. Por su parte, el valor ofrecido por maíz contractual descendió a U$S 190/t, y la propuesta por trigo disponible se ubicó en U$S 200/t.



Rofex:

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 562.811 contratos, mientras que el interés abierto acumula 5.232.648 lotes.



*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

– Por soja, disponible U$S 342/t, y U$S 302/t Mayo´21.

– Por trigo, U$S 200/t disponible, y U$S 205/t Febrero’21.

– Por maíz, U$S 190/t contractual, y U$S 180/t Marzo´21.

– Por girasol, U$S 360/t desde Diciembre a Marzo´21.

– Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.



Mercado de Chicago



El mercado de Chicago finalizó con cotizaciones dispares, subas para el trigo y la soja y caídas para el maíz. Si bien las tomas de ganancias aminoraron las subas, persiste la incertidumbre por los escasos stocks y dudas respecto a la cosecha final en EE.UU. Asimismo, los futuros de trigo tuvieron interesantes ganancias, atribuidas a una inesperada caída en la calidad de la cosecha estadounidense, acompañado de incertidumbre por la producción en este país y en Rusia. Por último, el maíz finalizó el día con tenues pérdidas atribuidas a la desaceleración de las ventas por el fin de la cosecha, aminorado por una estable demanda para procesamiento en Estados Unidos.



Dólar Banco Nación



El tipo de cambio del Banco Nación fue 80,5000 / 80,7000; +0,44% respecto al cierre anterior.

Tendencia Dólar BN

Diciembre: 85,510

Enero: 90,670

Febrero 95,530

Marzo 101,700

Abril 108,200



Por Luis Ciucci