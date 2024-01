 Ybars se reunión con dirigentes sindicales y cuestionó el DNU y la Ley Ómnibus del presidente Milei

El concejal y presidente del Comité Río Grande de la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Ybars, se reunió este martes, acompañado de dirigentes partidarios, con referentes sindicales liderados por el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) y legislador mandato cumplido (mc), Daniel Rivarola, con el fin de debatir sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/23 y la Ley Ómnibus, ambas iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei.

El edil anticipó su postura contraria a las propuestas del gobierno nacional, entendiendo que, si bien coincide con la necesidad de impulsar cambios para modernizar la legislación, no se puede hacer atropellando el normal funcionamiento de las instituciones y los Poderes del Estado. “Si bien no compartimos la metodología del paro general a un mes de haber asumido, estamos evaluando marchar el 24 de enero dado que entendemos que se plantea un perjuicio muy importante contra la clase trabajadora de todo el país y, en el caso de nuestra ciudad y nuestra provincia, con efectos devastadores en materia de tarifas energéticas o para la industria tras la apertura de las importaciones. No obstante, el presidente pretende meter de prepo un paquete de modificaciones para debatir a contrarreloj y no vamos a quedarnos callados frente a esto”.

Por otra parte, Ybars adelantó que, desde el ámbito partidario, “trabajaremos en la redacción de un documento que ponga el foco en las medidas perjudiciales para los fueguinos. En materia energética, por ejemplo, el gas se estima que aumentaría un 400 o 500 por ciento y debemos hacer hincapié en lo que implica esto, porque concatenado con el aumento en la tarifa de gas, lo hace también la energía eléctrica”.

Del encuentro participaron, además de Ybars y Rivarola, el dirigente de la Asociación de Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE), Raúl Moreira; del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), Javier Giménez; la representante de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), Norma Lizarraga; el delegado nacional de la UCR, Fabián Villafañe; el delegado a la Convención Nacional, Lisandro García Vieyra; entre otros referentes gremiales y del centenario partido.