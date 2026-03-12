Von Der Thusen promovió inversiones chinas para potenciar el desarrollo de Río Grande

El legislador Raúl Von Der Thusen mantuvo un encuentro con el embajador de China en Argentina, Wang Wei, donde planteó la posibilidad de impulsar inversiones en la zona norte de la provincia, con especial foco en la ciudad de Río Grande.

Durante la reunión realizada este martes en la Legislatura provincial, Von Der Thusen explicó que solicitó formalmente avanzar no solo en el fortalecimiento de los intercambios culturales, sino también en el desarrollo de vínculos económicos que permitan acercar inversores interesados en proyectos productivos para la región.

El legislador subrayó la importancia de este tipo de encuentros para dar a conocer el potencial de la provincia. En ese sentido, sostuvo que Tierra del Fuego cuenta con recursos estratégicos que podrían impulsar una identidad productiva más sólida, con mayor capacidad de desarrollo propio.

Asimismo, manifestó su preocupación por la situación laboral que atraviesa la provincia, especialmente en Río Grande, donde se registró la pérdida de numerosos puestos de trabajo en los últimos tiempos. Frente a este escenario, remarcó la necesidad de generar nuevas oportunidades mediante inversiones que permitan crear empleo genuino.

Según indicó, la delegación china recibió con interés la información presentada sobre las posibilidades productivas de la ciudad y de la zona norte.

Finalmente, el legislador adelantó que el embajador tiene previsto visitar Río Grande este jueves, donde recorrerá distintos sectores estratégicos para interiorizarse sobre los recursos y las oportunidades de desarrollo que ofrece la provincia.