Von Der Thusen advirtió sobre la crisis laboral en Tierra del Fuego: “Debemos atacar el desempleo urgente”

El legislador provincial Raúl Von Der Thusen manifestó su preocupación por la situación laboral en la provincia, donde más de 13.000 personas buscan trabajo, según datos del Ministerio de Trabajo y Empleo. “Hoy tenemos la tasa de desocupación más alta de la Patagonia y debemos atacar el desempleo urgente”, remarcó.

El parlamentario recordó que en el primer trimestre de 2025 la Tasa de Desocupación alcanzó el 7%, lo que significó un incremento del 1,4% respecto del mismo período del año anterior. En este marco, cuestionó a “algunos sectores políticos que todavía continúan hablando de las elecciones y de qué cargos ocupar, cuando en sus agendas no aparece la palabra ‘trabajo’”.

Von Der Thusen también hizo referencia a la situación de YPF en la provincia y alertó sobre la incertidumbre de casi 500 trabajadores: “La empresa está en plena retirada y nadie está poniendo voz sobre esto. Habrá una caída de contratos laborales que de un día para otro dejarán de contar con sus ingresos mensuales”.

Iniciativas legislativas

El legislador recordó que hace más de un año presentó un proyecto para crear el Programa de Inserción Laboral para Personas Mayores de 40 años, con el objetivo de brindar oportunidades a quienes tienen mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. “La postal de largas filas para un solo puesto en un kiosco de Río Grande es el reflejo fiel de lo que sucede en toda la provincia”, advirtió.

Comercio y turismo en crisis

Von Der Thusen también se refirió a la situación económica que atraviesan las familias y los sectores productivos. “La morosidad con tarjetas de crédito rozó el 5% en junio, el segundo dato más alto en al menos 15 años, según el Banco Central. A esto se suma la crisis del comercio, que ya perdió más de 300 empleos en toda la provincia”, detalló.

En Ushuaia, las ventas cayeron un 19% interanual y la temporada invernal no logró cumplir con las expectativas: la ocupación hotelera se ubicó en el 60%. “Muchas pymes están evaluando cerrar sus puertas”, señaló el parlamentario.

Diversificación productiva

Finalmente, Von Der Thusen insistió en la necesidad de ampliar la matriz productiva fueguina para generar empleo genuino. “Los fueguinos esperamos novedades sobre los fondos del FAMP, pero mientras tanto debemos seguir proponiendo proyectos que impulsen la provincia. Contamos con una enorme cantidad de recursos que esperan ser aprovechados de manera sostenible y sustentable”, concluyó.