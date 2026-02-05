Vialidad provincial avanza con mejoras en el acceso al mirador Cerro Jeujepen

Este viernes se desarrollarán trabajos sobre la Ruta Provincial Nº27, donde se colocará una alcantarilla y se repondrá material para optimizar la seguridad y la circulación vehicular.

La Dirección Provincial de Vialidad informó que a partir de las 9 horas de este viernes continuarán las tareas de mantenimiento en la Ruta Provincial N°27, en el sector correspondiente al ingreso al mirador Cerro Jeujepen, en la zona de Aguas Blancas.

Las labores previstas contemplan la instalación de una alcantarilla y la reposición de material sobre la calzada, acciones orientadas a mejorar el escurrimiento del agua, las condiciones del camino y la seguridad vial para quienes transitan por el lugar.

Mientras se desarrollen los trabajos, el tránsito podrá presentar restricciones temporales, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización preventiva dispuesta en el área.

Desde el organismo provincial agradecieron la comprensión de la comunidad y destacaron que estas intervenciones forman parte del plan permanente de mantenimiento y mejora de la red vial.

