Viajar con mascotas desde Tierra del Fuego: qué trámites exige SENASA para cruzar al continente

Para salir de la isla acompañado por perros o gatos, es obligatorio gestionar el Certificado Veterinario Austral (CVA). El trámite requiere documentación sanitaria actualizada y debe iniciarse con varios días de anticipación para evitar demoras.

Viajar desde Tierra del Fuego hacia el continente junto a una mascota requiere cumplir una serie de requisitos sanitarios establecidos por el SENASA. El paso clave es la obtención del Certificado Veterinario Austral (CVA), documento indispensable para transitar por territorio chileno y regresar al país sin inconvenientes.

Para solicitar el CVA, el tutor debe presentar un certificado de salud emitido por un veterinario matriculado, con una antigüedad no mayor a diez días. También es obligatorio contar con la vacunación antirrábica vigente —y con al menos 21 días desde su aplicación en caso de ser la primera dosis—, además de un tratamiento antiparasitario interno y externo realizado entre cinco y treinta días previos al viaje.

El certificado puede gestionarse de dos formas: de manera presencial en las oficinas del SENASA o a través del sistema digital, opción que permite completar todo el proceso sin asistir personalmente. Sin embargo, los tiempos de emisión varían: la modalidad en línea requiere aproximadamente 96 horas, mientras que el trámite común demanda unas 72 horas.

Ante la alta demanda turística y las exigencias sanitarias para cruzar fronteras, las autoridades recomiendan iniciar los trámites con tiempo para garantizar un viaje seguro y sin contratiempos tanto para las mascotas como para sus dueños.