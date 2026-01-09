Verano Fueguino 2026: propuestas recreativas para disfrutar la ciudad

Durante enero y febrero se desarrollará un calendario de salidas por espacios naturales y culturales de Río Grande, con actividades pensadas para distintas edades y abiertas a la comunidad.

En el marco de las vacaciones de verano, se presentó una nueva edición del programa “Verano Fueguino 2026”, que propone una serie de salidas recreativas y turísticas destinadas a vecinos y visitantes que elijan la ciudad durante la temporada estival.

La iniciativa busca promover el turismo local y el disfrute de los atractivos naturales y culturales en un espacio de encuentro comunitario.

Las actividades se llevarán a cabo durante los meses de enero y febrero, con recorridos por distintos puntos de la ciudad.

Los días jueves estarán orientados especialmente a juventudes y personas adultas mayores, mientras que los viernes se realizarán salidas nocturnas abiertas al público en general, sin restricción de edad.

Las inscripciones comenzarán el lunes 5 de enero a las 10 horas. Para las salidas de los viernes, el registro se realizará de manera online a través del sitio web turismo.riogrande.gob.ar.

En tanto, las actividades de los jueves contarán con inscripción presencial: jóvenes de 13 a 25 años deberán anotarse en la Dirección de Juventudes, en el Espacio Joven AGP (O’Higgins 791), y las personas adultas mayores en el Centro de Bienestar Municipal “Papa Francisco”, ubicado en El Cano 893.

El cronograma de enero incluirá visitas a diversos espacios representativos de la ciudad, como el BIM N.º 5, Oveja Negra, la Casa Municipal de la zona sur, la Casa de los Pioneros y distintas Reservas Naturales Urbanas, entre ellas Laguna Sur, Laguna de los Patos y Punta Popper.

De esta manera, el programa ofrece una alternativa accesible para conocer y redescubrir Río Grande, fortaleciendo el turismo local y las propuestas recreativas durante el verano 2026.

