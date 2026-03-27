Ushuaia se prepara para recibir más turistas con nuevos vuelos internacionales

En vísperas de la temporada invernal, Ushuaia suma una nueva conexión aérea internacional que promete fortalecer su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos del sur del continente.

La reciente autorización a una aerolínea extranjera permitirá ampliar la oferta de vuelos hacia la ciudad, facilitando el arribo de turistas durante los meses de mayor actividad.

La incorporación de esta ruta responde al creciente interés del turismo internacional por los paisajes fueguinos, especialmente en invierno, cuando la nieve y las actividades de montaña se convierten en el principal atractivo. Con esta decisión, se busca mejorar la accesibilidad y ofrecer más alternativas de viaje desde el exterior.

Además de potenciar la llegada de visitantes, la medida impacta de manera directa en la economía local. Sectores como la hotelería, la gastronomía y los servicios turísticos se verán beneficiados por el aumento en la demanda, generando mayor dinamismo en la ciudad.

De este modo, Ushuaia continúa consolidándose como una puerta de entrada al extremo sur del país, apostando a una temporada invernal con mayor conectividad, más turistas y un movimiento sostenido en su actividad económica.