Una familia fueguina llevará la educación a la Antártida: docentes seleccionados para la Campaña 2026

En un acto que resalta el compromiso educativo y la soberanía nacional, el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego ha designado a Susana Vanesa Alegre y Gustavo Olivera, una pareja docente de Río Grande, para representar a la provincia en la Escuela Provincial Nº 38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” en Base Esperanza, durante la Campaña Antártica 2026.

Junto a sus tres hijos —Lisana (19), Mia (15) y Gerónimo (7)—, la familia se embarcará en una experiencia única que combina la enseñanza en condiciones extremas con una profunda conexión familiar y territorial.

La selección de Susana Vanesa Alegre y Gustavo Olivera se realizó mediante un riguroso proceso que evaluó antecedentes profesionales, experiencia pedagógica y disposición para desempeñarse en el entorno antártico. Ambos docentes, junto a sus tres hijos —Lisana (19), Mia (15) y Gerónimo (7)—, viajarán a Base Esperanza para cumplir funciones en la Escuela Provincial Nº 38 durante la Campaña Antártica 2026.

La Escuela Nº 38 garantiza el derecho a la educación de los hijos de personal que habita la Antártida y constituye un símbolo del compromiso argentino con la soberanía en el continente blanco.

El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, junto a la Secretaría de Asuntos Geopolíticos de la Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), coordinan esta iniciativa que refuerza la presencia educativa y territorial en la región.