Un avión de Mirgor se despistó en el aeropuerto de Río Grande

La aeronave realizaba un vuelo de entrenamiento cuando salió de pista. No hubo heridos y se investigan las causas del incidente.

Un avión Basler BT-67 perteneciente a la empresa Mirgor sufrió este lunes un despiste en el aeropuerto internacional de Río Grande mientras realizaba maniobras de entrenamiento. El hecho ocurrió alrededor del mediodía, cuando la aeronave se encontraba en fase de despegue.

A bordo viajaban tres ocupantes, quienes resultaron ilesos y no requirieron asistencia médica. Tampoco se registraron daños a terceros ni afectación a las operaciones del aeropuerto más allá de las tareas preventivas realizadas por los equipos de emergencia.

La aeronave había sido incorporada recientemente por la compañía y formaba parte de los preparativos para la próxima campaña logística con destino a la Antártida. Tras el episodio, se activaron los protocolos habituales y el avión quedó bajo resguardo para las pericias correspondientes.

Desde la empresa confirmaron que la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil intervendrá para determinar qué provocó el despiste. En paralelo, Mirgor destacó que el entrenamiento formaba parte de los procedimientos normales de alistamiento de la aeronave.

A la espera de los informes oficiales, la situación fue contenida rápidamente y la actividad aeroportuaria retomó su funcionamiento habitual minutos después del hecho.