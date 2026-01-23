Últimos días para recategorizarse en el Monotributo desde el celular

La recategorización 2026 del Monotributo ya está en marcha y vence en pocos días. ARCA actualizó las escalas por IPC y el trámite puede hacerse online o desde el celular.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene habilitado el sistema para la primera recategorización del Monotributo 2026, pero el tiempo se agota: el trámite debe completarse antes del 5 de febrero.

El procedimiento está disponible tanto en el sitio web oficial del organismo como en la aplicación Arca Móvil, y aplica a la facturación y parámetros correspondientes a los últimos 12 meses.

Las nuevas categorías del Monotributo fueron ajustadas según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec para el último semestre. Esto impacta directamente en los topes de facturación, que determinan si el contribuyente debe subir o bajar de categoría.

ARCA recuerda que operar con una categoría incorrecta puede derivar en ajustes retroactivos y sanciones.

Recategorización simplificada: cómo funciona el sistema automático

Por segundo año consecutivo, ARCA ofrece la recategorización simplificada, una modalidad que agiliza el trámite. El sistema muestra de manera automática la facturación de los últimos 12 meses y sugiere la categoría correspondiente.

El monotributista puede aceptar la propuesta o modificar los datos si los ingresos reales no coinciden con los informados.

Esta opción está disponible únicamente para quienes:

Utilizan facturación electrónica

Cuentan con 12 meses completos dentro del régimen

Qué pasa si se tienen más de seis meses pero menos de un año

En esos casos, ARCA aplica una proyección anual. El cálculo se realiza extrapolando los ingresos obtenidos al equivalente de 12 meses.

¿Quiénes están obligados a recategorizarse?

La recategorización es obligatoria para la mayoría de los monotributistas. Solo quedan exceptuados:

Quienes mantienen exactamente los mismos parámetros

Quienes llevan menos de seis meses desde el alta en ARCA

Parámetros clave que se deben revisar antes del 5 de febrero

Para definir la categoría correcta, ARCA toma en cuenta los valores acumulados de los últimos 12 meses en:

Ingresos brutos

Consumo de energía eléctrica

Alquileres devengados

Superficie afectada a la actividad

Los topes de facturación por categoría pueden consultarse en el sitio oficial de ARCA.