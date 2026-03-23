Tres jornadas de protesta docente culminan con una movilización en toda la provincia

El gremio docente fueguino resolvió llevar adelante un nuevo esquema de medidas de fuerza durante los días 25, 26 y 27 de marzo, en el marco del conflicto salarial y la falta de acuerdos en la negociación paritaria.

La agenda prevé una combinación de instancias organizativas y acciones en las escuelas. El miércoles 25 comenzará con reuniones de delegados en el turno mañana para coordinar la participación en las actividades, mientras que por la tarde habrá desobligaciones internas. En tanto, en el turno vespertino y en las jornadas completas se desarrollarán asambleas en todas las instituciones educativas.

El jueves 26 continuará con desobligaciones durante la mañana y la jornada completa, mientras que en los turnos tarde y vespertino se repetirán las asambleas, con el objetivo de sostener el debate y definir los pasos a seguir en cada establecimiento.

Para el viernes 27, último día del plan de lucha, se convocaron asambleas en todos los turnos. Además, se anunció una marcha de antorchas a las 20 horas en distintas ciudades de la provincia, con desobligación en el turno vespertino para facilitar la participación de los docentes.

Desde el sector remarcaron que las medidas responden al rechazo de la propuesta salarial vigente y a la necesidad de una recomposición acorde al contexto económico, junto con otros reclamos vinculados al financiamiento educativo y las condiciones laborales. La protesta buscará visibilizar el malestar del sector en todo el territorio fueguino.