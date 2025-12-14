Trágico despiste de motocicleta en Ushuaia: un hombre perdió la vida

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la intersección de Prefectura Naval Argentina y Don Bosco. La víctima fue identificada como Orlando Juan Gramajo, mayor de edad.

Un fatal accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana en la ciudad de Ushuaia, donde un motociclista perdió la vida tras despistar con su vehículo e impactar contra infraestructura vial.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:30 horas, cuando personal de la Comisaría Primera intervino en la esquina de Prefectura Naval Argentina y Don Bosco. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron una motocicleta marca Honda, modelo CR 150, y a su único ocupante, quien ya se encontraba sin signos vitales.

Según las primeras averiguaciones, el motovehículo circulaba por la calle Prefectura Naval Argentina en sentido sur-norte y, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control, colisionó primero contra el cordón de la calzada y luego contra una señal de tránsito fija.

La víctima fue identificada como Orlando Juan Gramajo, mayor de edad. En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención al Juzgado de turno, que continúa con la investigación para determinar las circunstancias del hecho.