Tragedia en Ushuaia: tres hermanos fallecieron en un incendio en el barrio Peniel

Ushuaia fue escenario de una dolorosa tragedia en la noche del domingo, cuando un voraz incendio consumió una vivienda del barrio Peniel y provocó la muerte de tres hermanos, identificados como Lucas Cruz (21), Ignacio Cruz (19) y Mateo Cruz (17).

Según se informó, los padres de los jóvenes lograron escapar de la casa, aunque sufrieron graves quemaduras. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional Ushuaia, donde permanecen internados bajo observación médica.

Efectivos de la Comisaría Quinta, junto a bomberos voluntarios, trabajaron intensamente para sofocar el fuego. Una vez controladas las llamas, los rescatistas hallaron los cuerpos de los tres jóvenes dentro de la vivienda.

El Juzgado de turno inició las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro. De acuerdo con las primeras hipótesis, una garrafa de gas habría tenido un rol determinante en el inicio del incendio tras una posible fuga.

La noticia generó una profunda consternación en la comunidad ushuaiense, que acompaña con dolor a la familia Cruz en este difícil momento. Se espera que en las próximas horas se difunda un informe oficial que confirme las circunstancias de la tragedia.