Tragedia en Laguna Esmeralda: un hombre murió tras descompensarse durante una caminata

Un senderista sufrió una grave emergencia cardíaca en plena travesía y, pese al rápido operativo de rescate, no logró sobrevivir.

Una salida de trekking en la reconocida Laguna Esmeralda, en Ushuaia, terminó en una lamentable tragedia. Un hombre se descompensó en la zona del Ojo del Albino y requirió asistencia urgente. Un helicóptero sanitario acudió al lugar y lo trasladó al Hospital Regional Ushuaia, donde los médicos hicieron todo lo posible por reanimarlo. Sin embargo, el hombre falleció poco después de su llegada.

El episodio vuelve a poner en foco los riesgos que pueden presentarse en la montaña y la necesidad de extremar cuidados antes de emprender cualquier actividad al aire libre. Nuestras condolencias para su familia y seres queridos en este duro momento.