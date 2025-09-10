Tolhuin avanza en el fortalecimiento de su sistema energético con nuevos equipos y reparaciones

En el marco de la histórica inversión anunciada para Ushuaia con la construcción de una nueva central eléctrica, el gobernador Gustavo Melella puso también el foco en la situación energética de Tolhuin, remarcando la necesidad de acompañar el crecimiento de la ciudad con medidas concretas.

El mandatario confirmó que se aceleró la instalación de un nuevo generador Cummins 3, que ya se encuentra operativo luego de los cortes de energía registrados semanas atrás. “El nuevo equipo adquirido para Tolhuin está instalado y funcionando. Además, se trasladará a Buenos Aires el generador dañado para su reparación integral. Hoy la ciudad cuenta con un equipo nuevo y con el Cummins 1 en marcha, y una vez que regrese el reparado, tendremos una reserva fría que dará previsibilidad para los próximos años”, explicó Melella.

En paralelo, se está contratando un equipo en alquiler que arribará en los próximos días, lo que permitirá enviar el Cummins 2 a reparación y continuar reforzando el parque de generación.

“Mucho se está haciendo frente a esta compleja situación. Los vecinos y vecinas de Tolhuin deben saber que se trabaja intensamente para resolver un problema que se arrastra desde hace años”, sostuvo el gobernador.

Por su parte, la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, señaló que las acciones se llevan adelante con financiamiento gestionado ante el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva, que ya cuenta con el aval de la Secretaría de Energía de la Nación y cuya resolución de aprobación se espera en breve.

La legisladora Gisela Dos Santos también destacó los anuncios, calificándolos como “un paso decisivo hacia la seguridad y estabilidad energética de Tolhuin”. Subrayó además que la incorporación de equipos, el mantenimiento y la planificación a futuro permitirán acompañar el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

De esta manera, mientras Ushuaia avanza con la construcción de su nueva central eléctrica, Tolhuin también transita un proceso de fortalecimiento energético con medidas inmediatas que buscan garantizar estabilidad y acompañar su crecimiento en los próximos años.