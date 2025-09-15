Tierra del Fuego recibirá millonaria inversión social de empresas hidrocarburíferas

En el marco de la Expo 2025 Argentina Oil & Gas, desarrollada en el predio de La Rural en Buenos Aires, la ministra de Obras y Servicios Públicos y a cargo del Ministerio de Energía, Gabriela Castillo, firmó un acuerdo con empresas hidrocarburíferas para la puesta en marcha de proyectos de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Las compañías Total Austral S.A., Wintershall Dea Argentina S.A. y Pan American Sur S.A. comprometieron una inversión conjunta de 4,5 millones de dólares, destinados a iniciativas consensuadas con la provincia, con eje en salud, educación y seguridad.

Proyectos previstos

Salud:

Construcción de un Centro de Salud y Polo Odontológico en Río Grande.

Adquisición de equipamiento sanitario y ambulancias para Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Incorporación de vehículos adaptados para personas con discapacidad en las tres ciudades fueguinas.

Seguridad:

Compra de equipamiento sanitario para el helicóptero provincial, destinado a emergencias y rescates en zonas de difícil acceso.

Educación y acción social:

Equipamiento del Laboratorio de Hidrocarburos del Ministerio de Energía.

Apoyo a la formación técnica en el CENT Nº 35, incluyendo proyectos vinculados a la planta de biodiesel y la educación terciaria.

Aporte a programas sociales y comunitarios como Aprendo en mi barrio, Terminalidad del nivel secundario, programas de alfabetización y el programa alimentario escolar.

Además, el convenio contempla el financiamiento para garantizar conectividad de calidad en las escuelas de la provincia.

Palabras de la ministra

“Sabemos que los hidrocarburos son una fuente importante para la provincia, pero también podemos decir hoy que forman parte del crecimiento articulado con lo social, porque las políticas públicas llegan a la gente”, expresó Castillo tras la firma del acuerdo.

La funcionaria subrayó la importancia del acompañamiento empresarial: “Hemos venido conversando sobre las cosas en las que necesitamos apoyo con fondos, en proyectos que tienen que ver con el crecimiento de Tierra del Fuego, específicamente con un tinte social. Esto es algo que destacamos y agradecemos a las distintas empresas que conforman el consorcio”.