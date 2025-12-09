Tierra del Fuego fortaleció su presencia en el mercado audiovisual más importante de Latinoamérica

Tierra del Fuego formó parte del espacio federal “Puente Audiovisual – Provincias Argentinas” en Ventana Sur 2025, el mayor mercado audiovisual de Latinoamérica. La presencia fueguina se integró junto a otras diez provincias, consolidando una agenda institucional orientada a promover la producción local, fortalecer vínculos con actores clave del sector y potenciar nuevas oportunidades de desarrollo para realizadores y productoras de la provincia.

La participación incluyó rondas de negocios, charlas, proyecciones y encuentros con plataformas de streaming, productoras y agentes de ventas. Además, la provincia acompañó a los proyectos fueguinos seleccionados —Mujeres Rurales de Tierra del Fuego, Vaivén, Agua Negra y Dónde Empieza a Morirse el Mundo— que despertaron interés por la identidad de sus relatos y la calidad de sus equipos creativos.

Tierra del Fuego también estuvo presente en la charla “Filmar en las provincias: oportunidades y potencia creativa”, con referentes nacionales como Juan Minujín, Camila Plaate, Antonio Pita y Vanessa Ragone, moderados por Marcela Cardillo del CFI. Asimismo, se destacó la presentación de la aplicación Tierra de Films, creada por ACAF junto a la Universidad de Tierra del Fuego, y la propuesta inmersiva Ushuaia XR, impulsada por Katherina Carmona.

El secretario de Cultura, Aureliano Rodríguez Gómez, remarcó la importancia de esta participación: “Cada vez que Tierra del Fuego forma parte de mercados de esta escala, se generan oportunidades concretas para la industria audiovisual y para la economía cultural de la provincia”.

El trabajo del equipo de Desarrollo Audiovisual, integrado por Alexis Iván Ercole y Carina Gavalda, también fue clave para sostener la presencia institucional a lo largo del año en espacios como la Asamblea Federal del INCAA, fortaleciendo el posicionamiento de la provincia en el mapa audiovisual nacional.

Con locaciones únicas, creciente capacidad técnica y una comunidad profesional en expansión, Tierra del Fuego continúa consolidándose como un destino atractivo para proyectos audiovisuales. Su presencia en Ventana Sur 2025 reafirma el compromiso provincial con el desarrollo del sector y la proyección de nuevas historias desde el extremo sur del país.