Tierra del Fuego entre las provincias con mayor ejecución del programa CFI – Mujeres a nivel nacional

La ministra Karina Fernández expuso en una Jornada Federal los resultados del programa en la provincia, que ya cuenta con 800 millones de pesos asignados y un alto grado de implementación para financiar proyectos productivos liderados por mujeres.

La ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Karina Fernández, participó de la Jornada Federal del “Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres” del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un espacio que reunió a representantes de distintas jurisdicciones para intercambiar experiencias y evaluar los avances en el fortalecimiento de mujeres emprendedoras en todo el país.

Durante su intervención, Fernández detalló el camino recorrido por la provincia desde la firma del convenio original con el CFI en abril de 2024, por 300 millones de pesos, al que se sumó una adenda en mayo de 2025 que amplió los recursos en 500 millones adicionales. Con este incremento, la provincia alcanzó un total de 800 millones de pesos destinados exclusivamente a impulsar proyectos productivos liderados por mujeres, ubicándose entre las jurisdicciones con los niveles de ejecución más altos del país.

“A lo largo de estos meses, el programa se transformó en una herramienta clave para acompañar iniciativas diversas, muchas de ellas vinculadas a actividades no tradicionales dentro del entramado productivo fueguino”, explicó la ministra. Y agregó: “hasta el momento, ocho proyectos ya fueron monetizados, mientras que otros cuatro avanzan hacia su instrumentación. Este nivel de avance posiciona a Tierra del Fuego entre las jurisdicciones con mayor grado de implementación”.

Fernández remarcó el valor del enfoque integral del programa, que “no se limita a otorgar financiamiento, sino que incorpora instancias de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento permanente”. Este esquema, según explicó, permite que cada crédito forme parte de un proceso más amplio de profesionalización y crecimiento empresarial, fundamental para mujeres que buscan consolidar o expandir sus emprendimientos.

Un aspecto clave destacado por la titular de la cartera productiva fue el rol del Fondo de Garantía de la Provincia (FOGADEF), que avala la totalidad de los créditos otorgados y en proceso. “Esta articulación ha sido determinante para derribar barreras históricas vinculadas al acceso al crédito, particularmente en casos donde las emprendedoras no contaban con garantías reales suficientes”, señaló.

Al referirse al contexto económico nacional, que ha generado una disminución en la demanda de financiamiento productivo, Fernández destacó la resiliencia del programa: “aun en un escenario adverso, el programa se mantuvo activo y eficaz, sosteniendo proyectos estratégicos y ofreciendo acompañamiento personalizado a cada emprendedora”.

Para finalizar, la ministra afirmó: “el Programa CFI–Mujeres se ha convertido en una política pública de alto impacto en Tierra del Fuego, no solo por la magnitud de los recursos ejecutados, sino por su capacidad para empoderar, profesionalizar y ampliar la participación de mujeres en sectores productivos diversos, contribuyendo al fortalecimiento de la matriz económica provincial con perspectiva de género”.