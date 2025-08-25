Tierra del Fuego celebra el Día de la Industria con visitas a fábricas

Con motivo del Día de la Industria, el próximo 2 de septiembre, el Gobierno de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Producción y Ambiente, invita a la comunidad a participar de visitas guiadas a fábricas en Río Grande y Ushuaia.

La iniciativa busca abrir las puertas de los principales establecimientos fabriles de la provincia, para que vecinos y vecinas conozcan de cerca cómo se producen los bienes que forman parte de la vida cotidiana.

Las recorridas incluirán plantas textiles como Australtex SA, electrónicas como BGH, Electro Fueguina y Newsan, del rubro plástico como Río Chico y Vinisa Fueguina SRL, además de procesadoras de alimentos como Vitalcan, CTF y GDS.

“Queremos que la comunidad vea el valor que tiene la industria en nuestra provincia: genera empleo, impulsa el desarrollo y representa nuestra soberanía”, expresaron desde la Secretaría de Industria y Promoción Económica.

El cupo es limitado y estará sujeto al orden de inscripción:

Formulario de visitas en Río Grande: https://bit.ly/4lAwIF2

Formulario de visitas en Ushuaia: https://bit.ly/3HoPhOz