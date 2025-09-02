Tierra del Fuego avanza en la planificación del bosque nativo y define prioridades de financiamiento 2025

En una nueva reunión de la Comisión Consultiva de Bosques Nativos, autoridades y representantes de diversas instituciones de Tierra del Fuego trabajaron en la elaboración de insumos clave para el Plan Estratégico Anual (PEA) 2025, un requisito indispensable para acceder a los fondos de la Ley Nacional de Bosques.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Producción y Ambiente a través de la Secretaría de Ambiente y la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales, se desarrolló en modalidad taller, donde se analizaron las principales problemáticas y riesgos que afectan al bosque nativo en la provincia.

Entre los temas prioritarios identificados se encuentran la prevención de incendios forestales; la restauración de bosques degradados; el uso sustentable de la biodiversidad; el fortalecimiento de áreas de conservación; el manejo forestal sustentable a nivel de cuenca; la integración del manejo de bosques con la ganadería; y la gestión de bosques en zonas de interfase.

La secretaria de Ambiente, Andrea Bianchi, resaltó la importancia de este trabajo colectivo: “Nos permite contar con herramientas sólidas para planificar el uso de los fondos de la Ley de Bosques. Tierra del Fuego es una de las cuatro provincias del país que tiene su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos al día, condición clave para acceder al financiamiento”.

Bianchi agregó que “el PEA es una herramienta relativamente nueva que nos permite adelantar la gestión y definir con anticipación el destino de los fondos”.

Con estos avances, la provincia dispone de los elementos necesarios para la elaboración del Plan Estratégico Anual 2025, que será presentado ante Nación con el objetivo de fortalecer la conservación y el manejo sustentable del bosque nativo.