Tierra del Fuego adelantará el inicio del ciclo lectivo y estará entre las primeras en volver a clases

La provincia definió su calendario escolar 2026 y confirmó una fecha de inicio anticipada, en línea con el esquema nacional que garantiza 190 días de actividad educativa.

Tierra del Fuego será una de las primeras provincias argentinas en dar comienzo al ciclo lectivo 2026, con el regreso a las aulas previsto para el 24 de febrero.

De esta manera, el distrito se posiciona por delante de la mayoría de las jurisdicciones del país, donde las clases comenzarán durante el mes de marzo.

El cronograma forma parte de la planificación acordada a nivel nacional, que establece un mínimo de 190 días efectivos de clases, con el objetivo de asegurar la continuidad pedagógica y fortalecer los procesos de aprendizaje en todos los niveles del sistema educativo.

En cuanto al receso invernal, el calendario fueguino fija las vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio, mientras que el cierre del ciclo lectivo está programado para el 18 de diciembre, coincidiendo con la mayor parte del país.

La definición temprana de las fechas permite a las comunidades educativas, familias y distintos sectores de la sociedad organizar con anticipación el año escolar, reforzando la previsibilidad y la planificación de actividades a lo largo de todo el ciclo lectivo.