Terra Ignis S.A. y Total Energies S.A. sellan convenio de asistencia técnica para optimizar la explotación hidrocarburífera en Tierra del Fuego

En un paso estratégico para el desarrollo de los recursos energéticos de la provincia, Terra Ignis S.A. firmó un convenio de asistencia técnica con Total Energies S.A., con el objetivo de mejorar la explotación de hidrocarburos en Tierra del Fuego.

La rúbrica del acuerdo estuvo a cargo de Catherine Remy, Directora General de Total Austral, y Maximiliano D’Alessio, presidente de Terra Ignis S.A. El convenio contempla el aporte de profesionales de Total Austral que brindarán asesoramiento técnico en ingeniería de pozos y geología, buscando una explotación más eficiente y sustentable de los recursos provinciales.

“Para nosotros es un placer colaborar con Terra Ignis aportando el conocimiento de los profesionales de Total Energies, que trabajan de manera continua en la provincia desde hace más de 46 años”, destacó Catherine Remy.

Por su parte, Maximiliano D’Alessio resaltó que “el convenio complementa el acuerdo firmado entre la Provincia y Total Austral, permitiendo a Terra Ignis fortalecer sus equipos técnicos de cara a los proyectos que está gestionando”.

El acuerdo se suma a la prórroga de concesiones petroleras firmada previamente por el gobernador Gustavo Melella y aprobada por la Legislatura provincial, consolidando una serie de compromisos vinculados a la gestión de los recursos hidrocarburíferos de Tierra del Fuego.